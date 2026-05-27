Sokan úgy viszik műszakira az autót, mintha egy gyors pecsétről lenne szó: világítsanak a lámpák, guruljon, a többi nem számít. A valóság azonban ennél jóval szigorúbb. A műszaki vizsga hivatalos rendszere nemcsak azt nézi, hogy működik-e a fék és nem esik-e szét az autó, hanem az azonosító adatoktól a szélvédőn át a légzsákig rengeteg olyan részletet is, amelyen egy hétköznapi autós könnyen átsiklik.

A vizsga hivatalos szabályait a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. KöHÉM rendelet határozza meg. Az időszakos vizsgálatot engedéllyel rendelkező vizsgálóállomás végezhetik, a jármű műszeres és vizuális ellenőrzését pedig műszaki vizsgabiztos végzi. A vizsgálat során rögzítik a kilométer-számláló állását is.

Ezeket nézik hivatalosan

A rendelet melléklete szerint a vizsgálat legalább a jogszabályi táblázatban felsorolt tételekre terjed ki, a hiányosságokat pedig az ott megadott szempontok alapján kell értékelni. Személyautóknál ezek a legfontosabb pontok:

Azonosító adatok, rendszám, alvázszám, okmányok

Már az elején baj lehet, ha a rendszámtábla hiányzik, nem megfelelően rögzített, olvashatatlan, nem egyezik az okmányokkal, vagy hamis. Ugyanez igaz az alvázszámra is: ha nem található, nem teljes, olvashatatlan, hamisításra utal, vagy eltér a jármű papírjaitól, az komoly probléma.

Fékrendszer

Ez az egyik legfontosabb vizsgapont, és nem csak a fékhatást mérik. Nézik a fékpedál állapotát, a holtjátékot, a fékrásegítőt, a vákuum- vagy légnyomás-rendszert, a rögzítőféket, a fékcsöveket, a féktömlőket, a szivárgásokat és a fékfolyadék állapotát is. Már az is gond lehet, ha a pedál csúszásgátlója hiányzik vagy simára kopott, de egy hidraulikus fékszivárgás, törésveszélyes fékcső vagy nem működő fékrásegítő ennél sokkal súlyosabb ügy.

Kormány

A kormánymű, a kormányrudazat, a kormányoszlop, a kormányrásegítő és az elektronikus kormányrásegítés is vizsgatétel. Bukó lehet a nehezen forgó kormány, a túlzott kopás, a nagy holtjáték, a törött vagy deformált alkatrész, a szivárgó kormányrásegítő, vagy az EPS hibajelzése is. 

Kilátás

A szélvédő és az ablakok állapota sem csak esztétikai kérdés. Gond lehet a repedt vagy elszíneződött üveg, a vezető látómezejét zavaró akadály, a nem megfelelő fólia, a hiányzó vagy rosszul rögzített visszapillantó tükör, a hibás ablaktörlő, a nem működő ablakmosó, sőt a páramentesítő hibája is. A vizsga szempontjából különösen érzékeny terület az ablaktörlő törlési tartománya, vagyis az a rész, amin keresztül a vezetőnek tisztán kell látnia.

Világítás, fényvisszaverők, elektromos rendszer

Nem elég, hogy „valami világít”. Ellenőrzik a fényszórók állapotát, működését, beállítását, rögzítését, színét, fényerejét, a burák és lencsék állapotát, a fényforrások kompatibilitását, a kapcsolókat és a visszajelzőket is. Egy rosszul beállított fényszóró, törött bura, hiányzó vagy hibás fényforrás, nem megfelelő színű világítás, laza lámpatest vagy szakszerűtlen elektromos bekötés is problémát okozhat. Az akkumulátor sem marad ki: ha nincs rendesen rögzítve, rövidzárlatot okozhat, vagy veszélyes anyag szivárog belőle, az szintén bukáshoz vezethet.

Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok, felfüggesztés

Itt jönnek azok a hibák, amelyeket sok autós csak akkor vesz komolyan, amikor már kopog, ráz vagy félrehúz az autó. A vizsgán nézik a tengelyeket, féltengelyeket, kerékcsapágyakat, kerékagyakat, felniket, gumikat és futóműelemeket. Bukó lehet a törött vagy deformált tengely, a laza rögzítés, a túl nagy holtjáték, a rossz kerékcsapágy, a sérült felni, a rossz méretű vagy nem megfelelő gumi, illetve a komolyan kopott futóműalkatrész.

A gumiknál külön érdemes figyelni a profilmélységre. A 6/1990. KöHÉM rendelet szerint M1 kategóriájú személyautón, N1 kategóriájú könnyű teherautón, valamint O1 és O2 pótkocsikon a futófelület mintázatának legalább 1,6 millimétert el kell érnie. Azonos tengelyen az abroncsok méretének, szerkezetének, teherbírásának és mintázati jellegének is azonosnak kell lennie.

Alváz, karosszéria, kipufogó, üzemanyagrendszer

A rozsda nem önmagában ellenség, hanem akkor válik vizsgabuktatóvá, ha a szerkezeti elemek szilárdságát érinti. A hivatalos táblázat szerint gond lehet a törött, deformált, túlzottan korrodált alváz- vagy karosszériaelem, a laza rögzítés, az éles, veszélyes perem, a szivárgó vagy rosszul rögzített kipufogó, illetve az üzemanyag-szivárgás. Ha a kipufogógáz bejuthat az utastérbe, az már nem kellemetlenség, hanem komoly biztonsági kockázat.

Biztonsági övek, légzsákok, utasbiztonsági rendszerek

A modern autóknál a vizsga nem áll meg a mechanikánál. A biztonsági övek rögzítését, állapotát, csatját és visszahúzóját is ellenőrizhetik. A légzsáknál probléma, ha nem a járműhöz való, hiányzik, egyértelműen nem működik, vagy az elektronikus hibatároló hibát jelez. Vagyis egy égve maradt légzsák-visszajelző nem csak bosszantó apróság, hanem műszaki vizsgán is komoly figyelmeztető jel.

Környezetterhelés, zaj, szivárgások

A vizsgán a környezetvédelmi rész sem csak a kipufogógáz-mérésből áll. A hivatalos lista külön foglalkozik a zajcsökkentő rendszerrel, a kipufogógáz-kibocsátással és a folyadékszivárgásokkal. Gond lehet a túl hangos vagy átalakított kipufogó, a hiányzó vagy meglazult zajcsökkentő elem, illetve bármilyen túlzott folyadékszivárgás, amely környezetkárosító lehet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedőt.

Nem mindegy, milyen hibát találnak

A jogszabály három szintre osztja a vizsgán talált problémákat. A kisebb hiba olyan hiányosság, amely a jármű biztonságát vagy környezetterhelését jelentősen nem befolyásolja. Ilyenkor az autó még megfelelhet, de a hibát ettől függetlenül ki kell javítani. A komoly hiba már a biztonságot, a környezetterhelést vagy a többi közlekedőt érinti, ezért a jármű nem felel meg, és két hónapon belül ismételt vizsgálatra kell vinni. A veszélyes hiba közvetlen és azonnali kockázatot jelenthet; ilyenkor az autó alkalmatlan minősítést kap, a forgalmi engedélyt pedig érvényteleníteni kell.

Vagyis nem igaz, hogy a műszakin csak a látványosan életveszélyes autók buknak el. Egy rossz állapotú fékcső, egy nem működő légzsákhiba-visszajelzés, egy engedély nélküli fólia, egy komolyan sérült gumi vagy egy alig olvasható alvázszám is elég lehet ahhoz, hogy ne legyen meg az új érvényesség.

