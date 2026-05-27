A Baranya vármegyei rendőrség egyenruhásai május 24-én az 58-as úton vontak intézkedés alá egy autóst, aki a megengedett 90 km/h helyett 174 km/h-val közlekedett. Ekkora sebességnél lehetetlen időben és megfelelően reagálni a külső tényezőkre, figyelmeztetnek a rendőrök.

A Mazda vezetőjét 210 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották, amely mellé 6 közlekedési előéleti pont is járt.

Még a hosszú hétvége kezdetén zalai kollégáik is kirívó gyorshajtót fotóztak, egy motoros a 76-os úton – szintén 90-es korlátozás mellett – 153-mal száguldott. Ő is 6 bünttőpontot kapott, de 140 ezres bírsággal “megúszta”.