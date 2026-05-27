Az Egyesült Államok és Izrael koalíciója által február legvégén Irán ellen indított háború a Forma-1-es versenynaptárra is hatással volt: az iszlám köztársaság által a régióbeli USA-barát országok elleni válaszcsapások miatt a Bhareini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat is törölni kellett, áprilisban nem is volt verseny.

Ugyan a felek már áprilisban tűzszünetet hirdettek, valójában azóta is vannak érdemi katonai akciók, így a térség továbbra is „forró”, ha pedig nem lesz változás, a november végi Katari és a december első hétvégéjére kitűzött Abu-dzabi Nagydíj megrendezése is kérdésessé válhat.

A Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domnicali a francia L’Equipe-nek adott friss interjújában elismerte, hogy számolnak ezzel, készülnek a naptár esetleges átrendezésére.

„Ahogy a koronavírus idején, most is a lehető legpragmatikusabbnak kell lennünk. Bahrein és Dzsidda lefújására azért volt szükség, mert tudtuk, hogy akkor nincs ott helyünk. Az F1 szórakoztatás, a sport örömet, élvezetet jelent, így oda is kell vinni, ahol megfelelő az atmoszféra. A saját, de legfőképp az egész világ érdekében reméljük, hogy minél előbb rendeződik a helyzet” – kezdte.

„A katari és abu-dzabi versenyszervezők már megkezdték a jegyértékesítést, a belépők nagyon szépen fogynak is. De közeleg a pont, amikor döntenünk kell, mert az F1 nem olyan, mint a foci, nem csak két csapatról és 22 játékosról van szó. Nálunk igen összetett a logisztika, komolyak a költségek.”

Domenicali kijelentette, hogy a tavasszal lefújt két futam naptárba való visszaszuszakolása „lehetetlen lenne”, de még az egyik beszúrása sem lenne könnyű – esetleg az Azerbajdzsáni és Szingapúri Nagydíj közötti október 2-4-i hétvége jöhetne szóba.

Rosszabb esetben persze nem mondjuk Szaúd-Arábia „visszacsempészése”, hanem Katar és a szezonzáró Abu-Dzabi helyettesítésének megoldása lehet a feladat.

„Megerősíthetem, hogy van vészforgatókönyvünk. Ha az idény végi két futam nem rendezhető meg, mert még akkor is tart a háború, lesznek alternatívák” – jelentette ki, hozzátéve, hogy semmiképp sem a november 22-i Las Vegas-i Nagydíj lesz a szezonzáró.