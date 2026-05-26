Történetünk főszerepőlje Marc nyugodtan akart nyaralni ezért nem köztéren, olcsó parkolóban hagyta autóját az út idejére, hanem befizetett egy teljes körű parkolási szolgáltatásra, ahol az autó mozgatását, magát a leállást is elintézték helyette.

Pont ez a döntés lett a veszte, és kálváriájának kezdete. – írja a 7 sur 7 belga hírportál.

Kezdetben minden a megszokott mederben zajlott: szabályos foglalás, a kulcsok átadása a profinak tűnő parkolószemélyzetnek, és az ígéret, hogy az autó zárt, biztonságos helyen pihen majd az utazás végéig. Két héttel később, az egyiptomi nyaralásból hazatérve azonban igazi rémálom várta az utazót.

Megérkezése után közölték vele, hogy a mindössze 2400 kilométert futott Citroën C5 Aircross típusú autója mozgásképtelen.

a kocsi az ő távollétében súlyos balesetet szenvedett. A hivatalos verzió szerint a parkolófiút egy másik autós telibe kapta, miután nem adta meg neki az elsőbbséget – mindez nagyjából két órával azután történt, hogy a tulajdonos leadta a kulcsokat.

Van azonban egy óriási bökkenő: a csattanás egy olyan zsákutcában történt, ahol nyoma sincs semmiféle reptéri parkolónak. Ráadásul a baleset pillanatában ketten ültek a Citroënben, és az ütközés erejét jól mutatja, hogy mentőt is kellett hívni a helyszínre.

„Két órával a leadás után történt. De egy olyan zsákutcában, ahol egyáltalán nincs is parkoló” – értetlenkedett a tulajdonos. Ez pedig kőkemény kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy valójában mire és kik használták a C5 Aircrosst, amíg a gazdája épp repült Egyiptom felé.

A biztosítók malmai lassan őröltek, Marc Daniëls végül hónapokkal később kapta csak meg a kártérítést, de addig is kénytelen volt saját zsebből venni egy másik autót, hiszen a mindennapokban nem maradhatott jármű nélkül.

És ha mindez nem lett volna elég, jött a feketeleves, ami a legcinikusabb abszurditás az egész történetben: bár az autót soha nem parkolták le a beígért őrzött telepen, hanem a baleset után egyenesen a roncstelepre trélerezték, a szolgáltató szemrebbenés nélkül kiszámlázta és kifizettette vele a teljes, kéthetes időszakra vonatkozó díjat, ami átszámítva nagyjából 71 000 forintot (180 eurót) tett ki. A parkolásért, ami meg sem történt.

A helyi sajtó értesülései szerint az eset korántsem egyedi: egyre több utazó jelenti, hogy a Zaventem környéki privát cégek által kezelt autójuk sérülten került elő, vagy egyértelmű jelek (például indokolatlan kilométer-növekedés, megváltozott rádióállomások, üres tank) utaltak arra, hogy a távollétükben használták azt.