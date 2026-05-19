A lakók arra panaszkodnak, hogy néhány dörzsölt autótulajdonos régi, sokszor már teljesen üzemképtelen járműveket hagy a parkolóhelyeken. Ezeket a kocsikat szándékosan előretolják egész napra, amíg ők maguk munkában vannak.

Ezzel a trükkel a szabad területet gyakorlatilag kisajátítják: a roncsok miatt lehetetlenné válik egy másik autóval melléjük állni, vagy szabályosan használni az adott parkolóhelyet.

Az Autonews már 2019-ben arról írt, hogy a moszkvai udvarokban visszatértek a 2000-es éveket idéző módszerek: láncok, oszlopok, különféle fizikai akadályok a parkolóhelyek “privatizálására”. A cikk szerint a háttérben a parkolóhelyhiány és a fizetős parkolási övezetek terjeszkedése is ott van.

A régi autó itt már nem egyszerű roncs, ami céltalanul rohad a társasházak előtt, hanem parkolási fegyver: egy mozgatható, papíron létező “betonbója”, amellyel a tulajdonos kijátssza a közös használat logikáját. A klasszikus vödör–szék–lánc vonalhoz képest ravaszabb, aljas trükk, mert nem egyszerű akadályról van szó, hanem egy járműről, amelynek eltávolítása fizikailag és jogilag is sokkal nehezebb.