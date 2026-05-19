Míg május második hetében egymást követően négyszer számolhattunk be üzemanyagár-csökkenésről, tegnap (május 18-án) már a mai emelkedésről írtunk. A világpiaci mozgások rögtön újabb változást is hoznak, szerdán újabb drágulás jöhet, írja a Holtankoljak.hu.

Az oldal tudósítása szerint szerdán (május 20-án) ismét emelkedik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi piaci ára: a 95-ös benzin várhatóan bruttó 5 forinttal, a gázolaj bruttó 6 forinttal kerül többe holnaptól.

A hétfőn előrejelzett emelkedés után a mai napi (keddi) átlagárak így alakulnak: a 95-ös benzin: 691 Ft/liter, a gázolaj: 702 Ft/liter áron elérhető, ami a védett árakat illeti, benzin: 595, a gázolaj: 615 forintos literenkénti áron kapható a Holtankoljak adatai alapján.