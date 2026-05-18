Míg a május eleji emelkedést követően az elmúlt másfél hétben sorozatban, összességében jelentősen, csökkentek a hazai üzemanyagárak, most véget ért a trend, és 19-én, azaz kedden újra növekedés várható, írja a Holtankoljak.hu.

Holnaptól a nagykereskedelmi piaci árak emelkedésével a benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 4 forinttal lesz drágább.

Ma, azaz május 18-án a 95-ös benzin átlagára 684 Ft/liter, míg a gázolajé 698 Ft/liter, a védett árak nagyjából 90 és 80 forinttal alacsonyabbak: a 95-ös benzin 595, a gázolaj 615 Ft-ba kerül literenként.