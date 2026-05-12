Szerdán is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenése, újabb három forinttal lesz olcsóbb. A benzin beszerzési ára ezúttal nem változik.

A csökkenés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Kedden a benzin ára négy, a gázolajé tíz forittal csökkent.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 684, a gázolajé 705 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 89, a gázolajé 90 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.