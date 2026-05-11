Az április végi sorozatos emelkedések után az elmúlt időszakban – részben a forint erősödésének köszönhetően – már lefelé alakultak az üzemanyagárak itthon.

A múlt heti, összességében már jelentősnek mondható esés után újabb, bár mérsékeltwbb csökkenés következik május 12-én, azaz kedden, írja a Holtankoljak.hu.

A sorozatban harmadik nagykeseskedelmi piaci árcsökkenésnel benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe.

Ma még az alábbi piaci átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 688 Ft/liter

Gázolaj: 716 Ft/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 615 Ft/liter