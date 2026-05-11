Sorozatgyártásba venné a Meta Turismo koncepciójárművet a Kia, a nagy teljesítményű elektromos hajtáslánc és a vájhatóan szerény darabszám azonban egyelőre nem teszi gazdaságossá a gyártást.

A Kia Stinger 2017-ben mutatkozott be, és sorsfordító modellnek bizonyult a koreai márka életében: innentől nem volt kérdés, hogy a Kia rendelkezik azokkal az anyagi, műszaki és emberi erőforrásokkal, amelyekkel képes elmenni a tömegpiaci lehetőségek határáig, és akár odébb tologatni sem fél azokat.

Persze a piac keresztül húzta a Kia számításait, a nagy teljesítményű belső égésű motorok és a szedánok helyett Európa villamosított szabadidőjárművekben kezdett gondolkodni, ami tovább szűkítette a nagyautók iránti, eleve szerény keresletet.

A Stinger végül utód nélkül vonult vissza, és ha legendává nem is vált, elég mély nyomot hagyott a piacban ahhoz, hogy a stratégáknak érdemes legyen szem előtt tartani egy esetleges folytatás lehetőségét.

Most úgy tűnik, ez a folytatás megvalósulhat, méghozzá az először tavaly év végén bemutatott, majd idén áprilisban ismét reflektorfénybe gurított Kia Vision Meta Turismo tanulmányautó szériaváltozatával.

A tisztán elektromos járműről semmi érdemi információ nem áll rendelkezésre azon kívül, hogy rendkívüli digitális tudást zsúfoltak be áramvonalas testébe, a hajtáslánc működését például a belső égésű motoroknál megszokott mechanikus kísérőjelenségek (rántások, rezgések) szimulációja kíséri.

További érdekesség, hogy a Meta Turismóból shooting brake, azaz sportkombi kivitel is készülhet, ami még izgalmasabbá tenné a szériamodellt a piacon.

A rossz hír, hogy minderre még várnunk kell. Az brit Autocar magazinnak nyilatkozva ugyanis Karim Habib vezető formatervező elmondta, hogy a nagy teljesítményű elektromos hajtáslánc olyan költségeket vonna magával, amik értelmetlenné tennék a modell tömegpiaci keretek közötti forgalomba hozatalát.

Az új generációs GT-nek tehát várnia kell, amíg az új generációs technológiákkal megfizethetővé nem válik a sportos elektromos szedán.