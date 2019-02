Ezek a korszerű Euro 6-os turbós benzinmotorok papíron erősek, de ha hirtelen meg kéne indulni, nagyon lomhák szoktak lenni, mert az elektronika nagyon odafigyel, nehogy padlógázra egyszerre sok, nagy erőt adó, de szennyezést okozó, felesleges üzemanyag kerüljön az égéstérbe. Még szerencse, hogy a Stingernél ezt a kis lomhaságot rá lehet kenni az automata váltóra. Amerikás jellegű autó ez, kérem: kényelem van, erő van, hirtelenkedés nincs.

A Hyundai/Kia az irodalom szerint kétféle nyolcfokozatú automatát gyárt, az egyiket a keresztmotoros, a másikat a hosszmotoros autóihoz. És ez a régebbi, ami érzik is rajta: működik, kapcsol, de ha mélyre tapossuk a gázpedált, kicsit rángat is. Nem olyan kifinomult, nem olyan lágy, mint a ZF-féle nyolcsebességes, amit a legkülönbözőbb kocsikban szoktunk szentté avatni, Auditól Jeepig. A programozás a nyugisabb, krúzingolós vezetési stílust támogatja, ha sportosan akarjuk használni a Stingert, van értelme a kormány mögötti füleket használni.

Mert amúgy ezt a kocsit lehet sportosan használni. A változó keménységű csillapítás SPORT üzemmódban pont kellemesen befeszül ahhoz, hogy a kocsi méretéhez, jellegéhez képest közvetlen kormányzással és a sperrdifivel egészen mókásakat lehessen kanyarodni. A fékek is jól adagolhatók, a menetstabilizáló pedig még bekapcsolva is pajkos egy kicsit – de teljesen ki is lehet kapcsolni (hallod, Alfa Romeo?). Az 1655 kg-os saját tömeg nem sok egy ekkora autónak, a Kia partner a játékban, soha, egy pillanatig sem volt tehetetlenül sodródó vasdarab. A 9,2 literes átlagfogyasztás pedig vegyes üzemben, de sok játszadozással igazából teljesen reális. Sőt: pont ugyanennyit evett a csupán 200 lovas és sokkal kevésbé játékos Giulia is nemrég az ő kétliteres benzinesével, de úgy, hogy a Stingert lényegesen durvábban megdolgoztattam ugyanannyi benzinből.

A Stinger még olvadó hóban, majd az utolsó pár napban nedves úton játszadozva is jól kiszámítható, mozgékony fenekű de remekül kézben tartható sportlimuzinként viselkedett, szerettem vezetni. És szerettem vezetni akkor is, ha csak a rutint nyomtam vele az M1-esen vagy a városi forgalomban. Bár azt hiszem, a Stinger ilyenkor nagyobb élmény volt azoknak, akik mellettem autóztak és leesett állal nézték a kocsi igéző vonalait, mint nekem, odabent.

Kényelmesek a székek, szépen szól a Harman Kardon, csendes a kabin, egyszerű grafikájú, minden jópofa trükköt mellőző, de jól kezelhető, könnyen átlátható logikájú a HMI. Viszont egy kicsit ingerszegény az egész. Egy kicsit több hang a kipufogóból, néhány látványos animáció a menüben, akár csak egy szép analóg időóra – valami azért hiányzott azok mellől a csinos szellőzőrostélyok mellől még, ami azért a BMW-kben, Mercikben, Audikban megvan. Már ha megvette beléjük a vevő drága pénzért, ugye.