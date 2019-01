Belül pont fordítva szép a kocsi. Az összhatás nagyon meggyőző, aztán, ahogy elkezdjük feldolgozni a tesztautó mellesleg alaposan teleextrázott utasterét, egyre több zavaró részletet fedezünk fel. A legtöbb ilyen a középkonzol tájékára került. A 6,6 coll átlójú információs képernyő a hatalmas, fekete gyászkerettel nagyon szomorú látvány (további felárért a fullos HMI-egység nagyobb lenne: 8 collos). Alatta a nagy fekete műanyaglapban árválkodó egyszem USB-konnektor is fura látvány. Az is nehezen érthető, hogy az A-oszlopok tövében lévő gyönyörű, retrós célkereszt-szellőzők helyett középen miért van két egyszerű, olcsó japán autókra emlékeztető szögletes rostély.

De azért szép részletből is akad gazdagon. A fejtámlákba nyomott Alfa-embléma, a gyönyörű fémöntvény váltófülek, a vicces indítógomb a kormányban, a hagyományosan csőbe süllyesztett, lógó pozícióból induló mutatójú körműszerek, a Harman-KArdon csúcshifi hangsugárzó-fedelei, az ablakemelő konzol, meg úgy általában az ajtóbelsők: lehet azért itt szeretni sok mindent.

A helykínálat a hátsó lábteret kivéve minden irányban elég passzos. A fejteret még elöl is szörnyen leszűkíti a nyitható üveg tolótető – magas Alfások ne rendeljenek ilyet a Giuliába! Hátul alapáron elég spártai az élet, a szellőzők feláras extrák (Klíma Plus csomag) és az osztott, lehajtható könyöklős háttámla is fizetős – a tesztautóba ezt nem is rendelte be az importőr. Kis ajtózsebek, kis kesztyűtartó, kis könyöklő-rekesz: a sok helyet elfoglaló hosszanti váltó-kardán csík miatt kevés a hely, ez egy tipikus hátsókerekes prémium-limuzin-beltér.

A csomagtér mérete megfelel a kategóriának: 480 liter, pont ennyi az új 3-as BMW-é is. A rakodónyílás természetszerűleg szűk, viszont a zsanérok nem nyúlnak be a térbe, elegánsan elrejtették őket a kárpitban. A csomagtérfedél nyitása-zárása amúgy a Giulia második legneuralgikusabb pontja a HMI-rendszer kis nem-érintőképernyője után: nyeklik-nyaklik az egész, becsapáskor sem záródik megnyugtatóan.