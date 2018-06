Az új Peugeot 508-as csak 140 centi magas, hattal kevesebb, mint a régi volt, emiatt sokkal laposabbnak látszik annál. De nemcsak ezért sportosabb a megjelenése, hanem azért is, mert a típus egész sziluettjét sportosabbra rajzolták. Hosszú a motorháztető, a tetővonal szépen hosszan ereszkedik alá, és a csomagtér teteje is (ami nem egészen úgy az, ami) elegánsan lejt hátrafelé. Valahogy az egész forma inkább a most divatos négyajtós kupékat idézi, semmint azokat a négyajtós limuzinokat, amikhez eddig a korábbi 508-asok tartoztak.

Hátulról is nagyon látványos az új 508-as. Jól áll neki a fekete csík, amelynek részei a hátsó lámpák, melynek LED-ei nappal is égnek, így hozzájárulnak a designhoz

S ha valakinek ez eddig nem volt ez elég az átalakuláshoz, vegye figyelembe, hogy a karosszéria valójában ötajtós, az oldalajtók ablakainak pedig nincs kerete. Ha más nem, ez utóbbi mindenképpen kupés jellemvonás! Emiatt az új Peugeot 508-as közvetlen vetélytársai már nem a korábbi 508-as (507-es, 406-os, 405-ös, stb.) konkurensei, a Ford Mondeo, vagy a VW Passat, hanem sokkal inkább a Mazda6, vagy a VW Arteon. Karosszériaforma szintjén említhetnénk még az Audi A5 Sportbacket, vagy BMW 4 Gran Coupét, azok azonban prémium osztályba tartoznak, míg a Peugeot tömeggyártónak számít.

Felmerülhet a kérdés, hogy a francia márkánál miért határoztak úgy, hogy inkább egy négyajtós kupéval rukkolnak ki, semmint egy limuzinnal. A választ a piac adja meg, ahol – mióta szabadidő-autókat is lehet cégautónak beállítani – a középkategóriás limuzinok (ebbe a kategóriába számított a korábbi 508-as) éppen kihaló állatfajnak számítanak. A Nissannak már rég nincs Primerája, a Hondának Accordja, a Fiatnak Cromája, de hamarosan megszűnik a Toyota Avensis is, és a Ford Mondeo jövője is kétséges. Ebből a tényből vonták le a Peugeot-nál azt, hogy hagyományos négyajtós limuzinnal nem érdemes kijönni, valami mást kell kitalálni. Ez lett az új, inkább négyajtós kupénak nevezhető 508-as, amit most nézzünk meg részletesebben!

Miközben manapság általában az új generáció nagyobb a réginél, az új Peugeot 508-as több dimenziójában is kisebb az előzőnél. Nemcsak a magassága csökkent hat centivel 140 centire, hanem a hossza is nyolc centivel 475 centire. Utóbbitól zömökebbnek látszhatna, ám a magasság csökkenése olyan nagy mértékű, hogy mégis nyúlánkabbnak hat az új 508-as. A tengelytáv is csökkent, de csak három centivel 279 centire (Mazda6: 283 cm, VW Arteon: 284 cm). Nőtt viszont a szélesség, míg a régi 508-as csak 183 centi széles volt, az új már 186 centire terpeszkedik.