Valóságos közszolgálat a városi mászkálás a Giulia QV-vel, mert öröm a szemnek, annyira szép. Ritkán piroslik el az ember előtt ilyen gusztusos iparművészeti csoda, ami miatt érdemes felhajtani a fejet az instás cicavideók fölül. Szívszorítóan gyönyörű már a kiállása is, ahogyan elszántan nekifeszül az aszfaltnak. Látszik, hogy az olaszok őrült zsenikké válnak, ha bedobják a ristrettót és elkezdenek szívből rajzolni.

Nincsenek rajta élek, ettől pedig nem tolakodóan szteroidozott, csak izmos a Giulia QV. Megoldották az egészet a szemnek kellemes domborulatokkal és homorításokkal, amik pont jó ritmusban váltják egymást. Közben pedig minden valódi rajta a légbeömlőktől, a lökhárító alatt lévő, 10 fokot süllyedő aktív splitteren át egészen a helyke hátsó szárnyig. A legtöbb apróság ráadásul karbon, mint az ajtók alatti él, mely annyira kilóg, hogy a nadrágszárad támogatásával örökké tiszta marad.

Négy kipufogó, óriási diffúzor, karbon szárny - a Giulia QV odavág!

Cseppet sem érdekel, hogy ódon xenon izzó pislákol (fenéket, tök jól világít!) a vetítőlencsék mögött, amíg ilyen tekintetet lehet kihozni oldalanként két morcosan összehúzott szemöldök és egy szemgolyóval. És ott van az a bizonyos maszk is, a földig nyújtott V alak, a scudetto, ami miatt úgy kell félredobni a rendszámot, mintha slendriánul parázsló cigaretta volna. Hatalmas diffúzor feszíti gyűröttre a hátsó lököst, és valóban leszorítóerőt termel. Hogy hatékonyan működjön, a Giulia hasát teljesen leburkolták és néhány terelőlapot is raktak rá. Mondom én, komolyan gondolták a menést, de ez már a két dupladörrentőből is sejthető.

Ha ez még nem lett volna elég, akkor ott van alatta négy, esztétikai értékben az ég felé húzó felni is a klasszikus, alfás telefontárcsás formátumban. Az egész annyira légies, hogy nem is áll másból, csak lyukakból, amin át kiválóan látszik, hogy teli van pakolva hatalmas, úszó ágyazású fékkel. Sehol egy arcoskodó króm felirat, csak két, zöldellő négylevelű lóhere a sárvédőkön. Semminek nincs ma ennyi stílusa.