Május 3-án vasárnap, a délutáni órákban egy svájci rendszámú autó hamar a rendőrség látókörébe került – adta hírül a Pannonrtv.com . Az Audi sofőrje azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Dél-Szeriában, Bujanovac város térségében, az A1-es autópályán 236 km/órás tempóval száguldozott.

A rendőrök utána eredtek, majd megállították a felelőtlen gépjárművezetőt, aki azon a szakaszon maximum 130 km/órás sebességgel közlekedhetett volna. Az nem derült ki, hogy a görög nemzetiségű sofőr miért nem tartotta tiszteletben az érvényben lévő sebességhatárt, de az egyenruhások azonnal kizárták a forgalomból és “erőszakos vezetés vétsége” miatt szabálysértési eljárást indítottak vele szemben.

Szerbiában ez azt jelenti, hogy a vétkes sofőrt akár 9-12 hónapra el is tilthatják a vezetéstől, emellett pénzbüntetést (600-1500 euró), de akár 30-60 napnyi elzárást is kiszabhatnak vele szemben. Erőszakos vezetésnek számít, ha valaki lakott területen 50 km/órával, azon kívül 80 km/órával, autópályán pedig 70–80 km/órával lépi túl a megengedett sebességet. A 236 km/órás tempó – ami 106 km/órás túllépést jelent – egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

A görög sofőr tehát a közeljövőben valószínűleg alaposabban megismerkedhet a közösségi közlekedés előnyeivel. Ráadásul még egy ügyvédre is költhet, aki talán segíthet elérni számára, hogy ne a legsúlyosabb büntetést kapja.