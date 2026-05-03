Az M7-es autópályán, Lepsény térségében, a főváros felé vezető oldalon, a 87-es kilométerszelvénynél három személygépkocsi ütközött össze 15:35-kor. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a balatonfűzfői hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket.

A mentést az érintett pályaszakasz teljes lezárása mellett végezték, ezért egy időre megállt a forgalom, és 3–4 kilométeres torlódás alakult ki. Úgy tudjuk, hogy a forgalmat 16:30-kor indították újra, de a helyszínelés ideje alatt a környékéken található 7-es autóúton is torlódás alakult ki, mivel sokan megpróbálták elkerülni a baleset helyszínét.

Az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Inárcs közelében is baleset történt, 15 óra körül. A 37-es kilométer szelvénynél a forgalmat a leállósávba terelték, a torlódás hossza pedig már meghaladta a 4 kilométert.

Az M0-s autóúton, Vecsés térségében két kisteherautó ütközött össze nem sokkal 14 óra után. A sérült járműveket időközben a leállósávba vontatták és már teljes szélességében járható az MO-ás.

Bár az M3-as autópályán nem történt baleset, Hatvan és Bag térségében, az 57-es és a 38-as kilométer szelvények között az erős forgalom miatt lassulásra, helyenként szakaszos torlódásra kellett számítani.

A torlódások, dugók kialakulásában vélhetően az is szerepet játszik, hogy a háromnapos hosszúhétvége vége felé közlekedve sokan megindultak haza Budapestre, illetve Pest-megyébe.

