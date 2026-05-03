Donald Trump pénteken jelentette be, hogy jövő héttől 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személyautókat és tehergépjárműveket terhelő vámokat. Az Egyesült Államok elnöke azzal magyarázta a döntést, hogy szerinte az EU nem tartja be a tavaly megkötött kétoldalú kereskedelmi megállapodást.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy már egy hónappal korábban, április 3-án az USA 25 százalékos vámot vetett ki minden külföldi autóra. Akkor a döntést azzal magyarázták, hogy a vám bevezetésének elsődleges célja, hogy az Egyesült Államokba vonzzák az autógyártókat, ami építőipari, majd később járműipari munkahelyeket jelent. Gyorsított engedélyezési eljárást ígérnek azon külföldi vállalkozások számára, amelyek gyárépítésbe kezdenek az országban.

Az Európai Unió megteszi a szükséges lépéseket az érdekei védelme érdekében, amennyiben Donald Trump valóban új vámokat vet ki az EU-ban gyártott autókra – közölte az Euroactiv hírportállal az Európai Bizottság szóvivője. Hozzátette: az EU teljes mértékben elkötelezett a kiszámítható, kölcsönös előnyökön alapuló transzatlanti kapcsolatokban, de amennyiben az Egyesült Államok a korábbi, közös nyilatkozattal ellentétes érdekeket hozna, akkor minden lehetőséget nyitva hagynak az EU érdekekeinek védelme érdekében.

„Szoros kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel, többek között azért is, hogy tisztázzuk az Egyesült Államok kötelezettségvállalásait” – tette hozzá a tisztviselő. Trump egyelőre nem tette közzé további részleteket a tervezett emelésről, de a bejelentés egy nappal azután történt, hogy ismét bírálta Friedrich Merz német kancellárt.

A vámtarifa emelése a legjobban Németországot sújtaná, mivel ez az ország, amely az EU egyik legnagyobb exportőrének tekinthető a személyautók terén.