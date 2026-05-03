Sok szempontból különleges az a garázs, amelyet nemrég fejezett be az Atrium tervezőiroda. Az erdős birtokon álló, Garage for Collection névre keresztelt épület akár egy prémium autószalon is lehetne. De nem az. Itt bizony hiába várnánk, hogy odalépnen hozzánk egy értékesítő. Magán megrendelésre készült, teljesen egyedi tervezéssel és kivitelezéssel. Ilyenből tényleg csak egy van a világon.

A tulajdonos olyan épületet szeretett volna, amely méltó helyet biztosít luxus- és veteránautókból álló gyűjteményének. A tervezők ezt az elképzelést nemcsak megvalósították, hanem túl is szárnyalták. A 200 négyzetméteres garázsban a fedett parkolóhelyek mellett otthoni edzőterem, iroda, rekreációs terek és egy előszoba is helyet kapott.

Az épületet úgy alakították ki, hogy szinte belesimuljon a természetes környezetbe. Nem akartak fákat kivágni, és a terepet sem rendezték át az építkezés előtt. Ennek köszönhetően például a terasz egy meglévő fa köré épült, ami tovább erősíti az épület erdei karakterét. A garázs formavilága az úgynevezett „áradó geometria” elvét követi, amely lágy, organikus vonalvezetést eredményez.

A koncepciót a Möbius-szalag formája is inspirálta. A folytonos, megszakítás nélküli felület gondolata visszaköszön az épület külső és belső geometriájában. A földszinten üvegezett kiállítótér kapott helyet, amely természetes fényben mutatja meg az autókat. A tetőszinten pedig szabadtéri edzőterületet alakítottak ki. A nagy üvegfelületeknek köszönhetően az épület egészét átjárja a fény, a környező erdő pedig természetes vizuális hátteret ad a járműveknek. A tervezőiroda által közzétett fotókon viszont sajnos nem láthatók a tulajdonos autói, ami valószínűleg a gyűjtemény diszkrét kezelése miatt van.

A föld alatt is több funkció kapott helyet: itt található az iroda, egy további edzőtér és egy tárolóhelyiség. Bár az épület luxusfunkciókat lát el, az anyaghasználatnál a természetes hatású burkolatok dominálnak. A homlokzat részben fehér felületképzést kapott, amely harmonizál a mázolt falécekkel, a belső terekben pedig a fa és a réz alkalmazása ad meleg, elegáns atmoszférát.

Bár a garázs egy Moszkva környéki birtokon található, a megjelenése és a koncepciója alapján akár egy következő Bond-film díszleteként is megállná a helyét.