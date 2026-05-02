Óriási kamiontűz volt Lengyelországban, a Varsótól dél-nyugati irányban fekvő Sieradz településen. A lengyel sajtó beszámolói szerint csütörtökön, 17:30 körül csaptak fel a lángok a PKS telephelyén, egy olyan parkolóban, ahol kamionok és teherautók álltak. A tűz rendkívül gyorsan terjedt és mire a tűzoltók kiértek, addigra már három kamion égett fáklyaként.

A helyszínre kilenc tűzoltóegység vonult ki, akik igyekeztek minél gyorsabban eloltani a lángokat. A kamionok közelében ugyanis egy telephelyi benzinkút volt, ezért fennált a veszélye annak, hogy a lángok átterjednek a létesítményre is. Az oltás ideje alatt a környéket sűrű fekete füst borította be.

Személyi sérülés ugyan nem történt, de a vontatók és a hozzá tartozó félpótkocsik, valamint a rajtuk lévő rakományok is teljesen kiégtek. A Radio Łódz felvételén jól látható, ahogyan a tűzoltók küzdenek a lángokkal, de egy szemtanú is feltöltött Facebookra egy felvételt az esetről:

Egyelőre nincs hivatalos információ arról, mi okozta a tüzet a sieradzi PKS‑telephelyen. Az elsődleges megállapítások szerint a lángok egy, a telepen parkoló teherautó környezetéből indulhattak ki, de csak a részletes helyszíni vizsgálat derítheti ki, hogy elektromos meghibásodás, öngyulladás vagy más műszaki hiba állt‑e a háttérben. A rendőrség nyomozást indított, a buszgarázs területét pedig a hatóságok a vizsgálat lezárultáig biztosítják.

Bár a sieradzihoz hasonló, egyszerre több kamiont is érintő tűzeset ritka, az elmúlt 2-3 hónapban már több teherautótűz kellett intézkedniük a hatóságoknak a régióban. Csehországban például márciusban egy autópálya‑pihenőben égett ki egy nyerges vontató, amelynek során a tűz a félpótkocsira is átterjedt. Szlovákiában pedig februárban egy veszélyes anyagot szállító teherautó kapott lángra a D1‑esen, ami miatt órákra lezárták az autópályát. Idehaza pedig áprilisban a 86‑os főúton gyulladt ki egy lengyel rendszámú kamion, amelynek égő gumidarabjai az út menti növényzetet is lángra lobbantották.

A mostani lengyelországi eset azonban a mérete és a körülmények miatt is kiemelkedik a sorból, hiszen egyszerre három kamion semmisült meg, ráadásul egy benzinkút közvetlen közelében, ami jelentősen növelte a kockázatot.