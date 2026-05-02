A mclarenes Lando Norris nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintjét csapattársa, Oscar Piastri és a ferraris Charles Lerclerc előtt. A Mercedesek nem fértek fel a dobogóra, 2026-ban először fordult ilyen elő.

A 19 körös száguldást csak 20-an kezdték meg. Arvid Lindblad a bokszból indulhatott volna a Racing Bulls-szal egy büntetés miatt, miután egy csapattag a megengedettnél tovább dolgozott az autón, de nem rajtolt el. Az audis Nico Hülkenbergnek pedig a motorja füstölt el, majd gyulladt ki a rajtrácsra menet.

7 fotó

A legtöbb pilóta közepes gumikon vágott neki a száguldásnak, leszámítva a mezőny végén a két Cadillac-pilótát, valamint a két Aston Martin-versenyzőt. Előbbiek keményekkel, utóbbiak lágyakkal rajtoltak. Elöl nem volt gumikülönbség, így a reakcióidők és az egyes konstrukciók elindulási képességei számítottak.

A rajt nagy vesztese a második helyről induló bajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli volt a Mercedesszel. A mclarenes Lando Norris mögé feljött a csapattárs Oscar Piastri, a harmadik helyre pedig fellépett Charles Leclerc is. Hátrébb, a két Mercedes mögött Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Ferrari) vívtak, az autók össze is értek, de nem sérült egyik versenygép sem. Végül Hamilton jött ki jobban a többszörös világbajnokok meccséből.

Antonelli hamar megpróbált visszazárkózni, Leclerc azonban keményen védekezett – ezzel a csapattársa, George Russell karmai közé lökve vissza az olaszt. Russell azonban nem csapattársát támadta, hanem inkább a tükröt nézte Hamilton miatt. Csaták miatt inkább Isack Hadjar környékét kellett figyelni, a Red Bull franciája az eleinte elbukott pozíciókat próbálta visszaszerezni a 10. hely környékén.

Az élmezőnyben a 7. kör végén történt egy fontos helycsere, Russell előzte meg az előtte már egy ideje kissé csúszkáló Antonellit. Az olasz nem hagyta magát, egy körrel később visszavette pozícióját, miközben mögöttük Verstappen szorította le Hamiltont. A holland trükkösen akarta visszaadni a helyet a britnek, a páros így le is szakadt a Mercedesekről.

Az eddig egyben lévő élmezőny a csaták miatt teljesen szétszakadt. Norris előnye 2,5 másodperc volt Piastri előtt, akit közel 1,,5 másodperccel lemaradva követett Leclerc. Mögöttük nagyobb hézaggal jött a két Mercedes, majd még egy szünettel Hamilton és Verstappen párosa, ahol a Red Bull-versenyző a 9. kör végén újra megelőzte a ferrarist – ezúttal már szabályosan.

A futam közepén mintha mindenki megpihent volna, de a hajrában volt néznivaló. Nem feltétlenül az élen, mert Norris valamivel növelni tudta az előnyét, de például mögötte Piastrit, valamint a hozzá közelítő Leclerc-t. A monacói azonban végül nem tudott valódi támadóhelyzetbe kerülni, be kellett érnie a harmadik hellyel a McLarenek mögött.

A Mercedesek végül a 4-5. helyen értek be Antonelli, Russell sorrendben. Utóbbit a leintésig utolérte Verstappen is, akit jókora lemaradással Hamilton, illetve Pierre Gasly (Alpine) kísértek célba a pontszerző zónában.

FRISSÍTÉS: Antonelli 5 másodperces büntetést kapott a leintést követően túl sokszori pályaelhagyásért. Ez két hely bukást jelentett neki, így Russell lett a negyedik, Verstappen az ötödik, az olasz pedig a hatodik.

A bajnokságok állása:

Antonelli – 75 p Russell – 68 p Leclerc – 55 p Hamilton – 43 p Norris – 33 p Piastri – 28 p

Mercedes – 143 p Ferrari – 98 p McLaren – 61 p Red Bull – 20 p Haas – 18 p Alpine – 17 p

A 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombat este 22 órától.