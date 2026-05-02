Minden téttel bíró esemény után a Nemzetközi Automobil Szövetség emberei egy sor ellenőrzést végrehajtanak az autókon, hogy ellenőrizzék azok szabályosságát. Nem volt ez másképp a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintversenye után sem. A megmérettetésen először fordult elő 2026-ban az, hogy nem került Mercedes-pilóta a legjobb háromba.

Az élmenők autóival minden rendben volt, azonban a 11. helyen leintett Gabriel Bortoleto Audija fennakadt az ellenőrzéseken. Mint a hivatalos közlemény írja, az 5-ös rajtszámú versenygépnél a motor szívócsövében a légnyomás meghaladta a szabályokban 4,8 barban maximalizált értéket. Ilyenkor nincs apelláta, mérlegelés nélkül kizárták a brazilt.

Az Audi sprintje ezzel lett teljes katasztrófa azok után, hogy Nico Hülkenberg autója még a rajtrácsra kivezető körön elfüstölt, majd kigyulladt.