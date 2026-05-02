A német márka másfél hónappal ezelőtt tartotta Stuttgartban a VLE világpremierjét. A magyar vásárlók első körben a VLE 300-at Advanced Plus, valamint Exclusive kivitelben Premium Plus csomaggal rendelhetik meg.

Előbbi magában foglalja a hátsókerék-kormányzást, a nyitható hátsó ablakkal ellátott csomagtérajtót. Utóbbi pedig többek között a head-up kijelzőt, a MBUX Superscreen kijelzőt, továbbá a Digital light fényszórót tartalmazza. Ennek a fejlesztésnek az ismertetőjegye, hogy több mint 2,6 millió vezérelhető mikrotükröt használ, így a fénycsóva alakja és intenzitása rendkívül finoman szabályozható. Jóval pontosabb, mint a hagyományos mátrix LED világítás. Az ötüléses VLE 300 indulóára nettó 30,7 millió forint, míg a hatüléses kivitelért nettó 30,8 millió forintot kell letenni az asztalra.

Gyorstöltéssel tölthető

Az 5 309 mm hosszú, 1 999 mm széles és 1 951 mm magas buszlimuzint 115 kWh kapacitású akkumulátorral látták el. A lítium-ion kémiájú energiatároló egységet akár 300 kW teljesítményű DC-töltővel is fel lehet tölteni a 800 voltos architektúrának köszönhetően. A modell képes a 400 voltos DC-gyorstöltők használatára is az opcionálisan elérhető DC átalakítóval. Ez azt jelenti, hogy 15 perc alatt akár 355 kilométerre elegendő hatótáv is visszatölthető a VLE-be. A buszlimuzin egyéb iránt 713 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, a WLTP számítás szerint. Mozgatásáról pedig 203 kW (kb. 276 lóerős) villanymotor gondoskodik.

További változatok

A Mercedes‑Benz hazai képviselete szerint a kínálat még idén tovább bővül. Érkezik egy 4MATIC összkerékhajtású változat, valamint az AMG Line és az AMG Line Plus kivitel, továbbá két új felszereltségi csomag, az Advanced Package és a Premium Package. Minden modell elérhető lesz öt‑, hat‑, hét‑ vagy nyolcszemélyes kivitelben.

Fontos megemlíteni, hogy az év folyamán, később érkeznek majd az alapfelszereltségű változatok is. Eszerint az öt- és a hatszemélyes VLE 300 induló ára várhatóan nettó 27-27,1 millió forint között lesz.

Jövőre pedig elérhetővé válik a hazai vásárlók számára egy 18 centiméterrel hosszabb kivitel is, amely nagyobb utasteret kínál. A VLE kínálatban 2027-ben továbbá megjelenik egy 80 kWh kapacitású, lítium-vas-foszfát (LFP) kémiájú akkumulátor is, amely kedvezőbb indulóárat biztosít. Ez elsőkerék-hatással és 4MATIC összkerékhajtással egyaránt választható.

A VLE 250 elsőkerék-meghajtással, ötüléses, alapfelszereltségű változatként előreláthatólag nettó 24,7 millió Ft-tól, míg hatüléses kivitelben várhatóan 24,8 millió Ft-tól indul.