Kedden este hét órakor kisebbfajta sor alakult ki a Mercedes Benz új buszlimuzinjának világpremierjén, de nem a regisztráció miatt, hanem azért, mert Roger Federerrel lehetett szelfiket készíteni. A világhírű teniszező aztán egyszer csak gondolt egyet és sarkon fordult, mert nem sokkal később dolga volt a színpadon. A világírű teniszező ugyanis a Mercedes-Benz Manufaktur márkanagykövete, ezért kézenfekvő volt őt ide is elhívni. A VLE-vel ugyanis igencsak magasra kívánja tenni a mércét a stuttgarti gyártó, mert az újdonság valahol a V-osztály prémium szintje és az S-osztály luxusa között helyezkedik el.

Az eseményre több mint 300 ember látogatott el, nemcsak újságírók, hanem influenszerek, partnerek és értékesítők is meghívást kaptak az eseményre. Ők szinte egyszerre fagytak le, amikor Rita Ora Anywhere című számára gördült be a VLE és vele együtt pedig az énekesnő is feltűnt a színpadon. Federer érkezésére talán lehetett számítani, na de egy világsztár énekesnőjére? És ugyan talán túl mesterkélt lett volna, ha Rita Ora a Janis Joplin “Oh, Lord, won’t you buy me a Mercedes-Benz” című számot énekelte volna, de így volt utalás a VLE-re, hiszen a “Just take me anywhere” azt jelenti, hogy “vigyél el bárhová”. Ez az a kívánság, ami mindenkinek eszébe juthat a VLE láttán, ami olyan mint egy négy keréken guruló luxuslakosztály.

26 fotó

“Mi nem csak egy új modellt, hanem egy olyan járművet leplezünk le, amely új szegmenst teremt és ablakot nyit egy teljesen új korszakra” – jelentette ki megnyitó beszédében Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója. Hozzátette, hogy ez a szegmens a “grand limousine” néven fut, és a hosszított, extra luxus kivitelű limuzinokat foglalja magába. Az más kérdés, hogy mennyire új ez a szegmens, hiszen Ázsiában hagyománya van az ilyen járműveknek, de Európában is kapható már 2023 óta a Lexus LM, amelyet a Vezess is többször kipróbált.

“Nagyon gyorsan kényelembe tudtam helyezni magam a VLE-ben. Négygyerekes apukaként azonnal az ülésekre, valamint a csomagtérre terelődött a figyelmem. Azt gondolom, hogy ebben az autóban minden benne van, amire egy családnak szüksége lehet. A VLE egy ‘technical finesse’ számomra” – hangsúlyozta a megnyitón Roger Federer, utalva ezáltal a modell finom technikai kidolgozottságára és mérnöki megoldásaira. De lássuk, miről is van szó valójában!

Külső

A VLE új korszakot nyit a Mercedes-Benz kisbuszainak dizájnvilágában, a modell áramvonalas, ívelt sziluettje a D-kategóriás SUV-okra, így például a Mercedes-Benz GLS-ekre emlékeztet. A VLE 0,25-ös légellenállási együtthatója ebben a méretosztályban kiemelkedő érték. Fényszórói is a márka hagyományos személyautóit idézik, itt is visszaköszönnek a márka logójából ismert csillagok.

Az áramvonalas karosszéria vonala, a feszes tetőív, a letisztult felületek és a karakteres frontrész egyszerre sugall eleganciát és kifinomultságot. A megjelenést a felszereltségi szinttől függően kivilágított hűtőmaszk-keret, eltérő Mercedes-csillag megoldások, valamint markáns első és hátsó fénygrafika teheti karakteresebbé. Bár nem tűnik batárnak, azért grandiózus méretekkel büszkélkedhet. A VLE 5309 mm hosszú, 1999 mm széles (tükrökkel 2248 mm), tengelytávja 3342 mm. Maximum 1943 mm magas lehet, vagyis még be lehet férni vele a 2 méteres magasság-korlátozásokkal ellátott parkológarázsokba, vagy mélygarázsokba. Fontos megjegyezni, hogy az újdonság 7,1 cm-el szélesebb és 6,3 cm-el magasabb jelenleg futó V-osztálynál. Kerekei 19-22 colosak lehetnek.

A karosszériát tekintve két újszerű megoldást is érdemes megemlíteni. Az egyik, hogy az oldalsó tolóajtókban immáron elektronikusan emelhető és süllyeszthető ablakok vannak. Ez a kialakítás a kategóriában egyedülálló megoldásnak számít. A tolóajtós szerkezetekben eddig nem sikerült úgy elhelyezni a teljes értékű ablakot és a szükséges merevítéseket, hogy az üveg teljesen eltűnhessen az ajtóban, illetve hogy a biztonsági és merevségi követelmények is maradéktalanul teljesüljenek. Mindkét tolóajtó elektromosan működtethető és akár érintés nélküli vezérelhetőség is rendelhető hozzá.

Érdemes még kiemelni magának a töltőcsatlakozónak a kialakítását is. Ez a fontos alkatrész a jobb hátsó kerékjárati ív fölé került és ha megnyomjuk a jobb felső sarkát, akkor egy szerkezet önműködően leemeli. Érdekesség, hogy a tolóajtó működtetésénél, nyitva felejtett töltőcsatlakozó esetén az ajtó nem csúszik rá a fedélre, hanem megáll előtte. Az utastéren belül a B-oszlopon elhelyezett kapaszkodóban található az a gomb, amely segítségével nemcsak az adott oldalai, hanem a másik tolóajtót is vezérelhetjük. Magyarán akkor is kinyithatjuk a velünk ellentétes oldalon lévő tolóajtót, ha fizikailag nem érne el odáig a kezünk.

Belső

A VLE utasterével kapcsolatban a Mercedes-Benz arra törekedett, hogy a felső kategóriás személyautók utazási élményét nyújtsa, tágas belső térrel és sokoldalú használhatósággal. A modell többféle – öt, hat, hét vagy akár nyolcszemélyes – konfigurációban is készülhet. A hat és hétszemélyes változatokba a második üléssorban két emelhető combtámaszos, fix karfás, pohártartós ülések kerülnek. A hétüléses változatban a harmadik sorban, a nyolcszemélyesben a második és harmadik sorban is három ülőhely szerepel.

Bármelyikre essen is a választás, annyi bizonyos, hogy az ülések, valamint az üléspadok előre-hátra kézzel is könnyedén állíthatók a Roll&Go ülésmozgató rendszernek köszönhetően. Bár egy busztól talán kevéssé várjuk, de készül majd AMG-kivitel is, amely piros cérnavarrásos üléseivel, szürkés-fekete üléskárpitozásával és piros biztonsági öveivel sportos hatást kelt.

A VLE elöl is komfortos, de a legnagyobb kényelem talán a hátul ülők számára áll rendelkezésre. Az itt elérhető Grand Comfort ülések olyan kényelmi megoldásokat nyújtanak, mint a deréktámasz, a masszázsfunkció, a lábtámasz, a vezeték nélküli töltés vagy a plusz párnázás. A hátsó üléssorokban helyet foglalók szórakoztatására pedig opcionálisan elérhető, a tetőkárpitból lenyíló, 79 centiméteres átmérőjű, 8K felbontású panoráma kijelző. A split screen funkciónak köszönhetően a kijelző függőlegesen osztható, és különböző tartalmakkal tölthető meg. Lehet filmet nézni, játékokat játszani és videokonferencián is részt venni. Használaton kívül a kijelző visszahúzódik vezető- és az utasülés feletti helyére.

Nem lesz panasz a zenei élményre sem, ha az opcionális Burmester hangrendszert megrendeli valaki. Ez 22 hangszóróval, 750 wattos rendszer teljesítménnyel és Dolby Atmos technológiával tölti meg az utasteret.

Amennyiben elektromosan állítható ülésekkel szerelik a VLE-t, akkor nem kell erő az utastér átalakításához, sőt több felületről – az infotainment rendszerről, az oldalpanelek kezelőgombjaival vagy mobilalkalmazáson keresztül – is vezérelhető az ülések helyzete. Így a csomagok mennyiségéhez és méretéhez, az utasok összetételéhez, vagy az üzleti célú használat igényeihez is gyorsan igazítható a belső elrendezés. Szükség esetén akár ki is vehetők az ülések, amelyek 35-37 kilogrammosak. Ebben az esetben nagyobb csomagtérre tehetünk szert. Három üléssoros kivitelben, a gépjármű konfigurációtól függően akár 795 literes csomagtér áll rendelkezésre, míg az összes hátsó ülés eltávolításával a térfogat akár 4078 literre is bővíthető. Ilyenkor visszanyeri eredeti funkcióját a furgon.

A menüből állítható üléskonfigurációval olyan varázslatokat tehetünk, mint a “poggyász mód”, amikor az összes ülés a lehető legmesszebb előre tolódik, hogy maximális csomagtér álljon rendelkezésre. A “főnöki” módban az ülések a lehető legmesszebb hátra tolódnak, hogy maximális lábtér álljon rendelkezésre a második üléssorban.

A műszerfal három nagy kijelzőből áll (MBUX Superscreen) és együttesen kissé lebegő hatást kelt. Az egyetlen üvegfelület mögé került három képernyőből a vezető előtti 10,25 hüvelykes, a központi kijelző 14 hüvelykes, és ugyanekkora az utas előtt is. A VLE-t a Mercedes-Benz saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciára épülő MB.OS rendszere működteti, amely közös ökoszisztémába rendezi az infotainmentet, a vezetéstámogató funkciókat, a kényelmi szolgáltatásokat és a töltéshez kapcsolódó intelligens megoldásokat. A távoli (OTA) frissítések biztosítják, hogy a szoftveres képességek az autó használata alatt is fejlődjenek.

A két elülső ülés közé háromféle konzol közül lehet választani, kérhető olyan is, amiben többek között kis italhűtő, két vezeték nélküli okostelefontöltő, valamint négy pohártartó is elfér. Az aljában pedig hatalmas nyitott rekesz áll rendelkezésre. Gazdagabb felszereltség esetén a középső rendszerezőből egy-egy kis fiók is kihúzható a hátsó utasok irányában.

A VLE-ben helyet foglalók hangulatvilágítással tehetik élvezetesebbé az utazásokat. Ehhez többféle téma is rendelkezésre áll, nekem személyes kedvencem a “Sarki fény” montázs volt. Ennek aktiválásakor a kijelzőkön ezzel kapcsolatos képek jelennek meg, illetve az oldalsó panelekbe, valamint a műszerfalba, továbbá az ülésekbe épített LED-csíkok mentakék színre váltanak.

Technika

Ez a modell a Mercedes-Benz az első járműve, amely az úgynevezett Van Architecture (VAN.EA) platformra épül. Ez a padlólemez moduláris így viszonylag rugalmasan alakítható, amely a furgonoknál mutatja meg “tudását”, ahol többféle tengelytávolsággal készülhetnek a járművek. 2026-tól pedig már minden újonnan bemutatott furgon erre fog épülni. A VLE 300 modellváltozat 800 voltos elektromos rendszert rejt, amely továbbra is kiemelkedőnek számít, és gyorsabb töltést tesz lehetővé. A 115 kWh kapacitású akkumulátor esetén például 15 perc alatt akár 355 km-es hatótávra elegendő áram is visszatölthető, köszönhetően a 300 kW-s egyenáramú villámtöltésnek. Ekkora akkupakkal, teljes töltés esetén 700 kilométer lehet megtenni egy feltöltéssel, a WLTP-szabvány szerint.

Egy-, vagy két villanymotorral is készülhet a Mercedes új buszlimuzinja, a VLE 300 esetében 276 lóerős (203 kW) teljesítményről beszélhetünk. A később érkező VLE 400 4Matic esetében mint 300 kW (408 LE) teljesítmény vár a sofőrre, így 0-ról 100 km/h-ra mindössze 6,5 másodperc alatt gyorsul az autó. Mindkét modell új NMC akkumulátor technológiával rendelkezik, amelynek felhasználható energiatartalma 115 kWh. Jövőre két modell követi őket lítium-vasfoszfát katódos (LFP) akkumulátorokkal, amelyek 80 kWh hasznosítható energiatartalommal rendelkeznek.

Mivel a márka célja az volt, hogy egy prémium buszlimuzint hozzon létre, ezért opcionálisan az Airmatic légrugózás is elérhető ennél a modellnél intelligens lengéscsillapítással, és 40 mm-es szintállítással. A VLE hátsókerék-kormányzást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy nemcsak az első kerekek fordulnak el, hanem a hátsók is, legfeljebb 7 fokos szögben. Ez nagy mértékben javítja a furgon manőverezhetőségét. Így ugyanis a fordulókör 10,9 méterre csökkenthető, ami városi környezetben és parkolóházakban előnyt jelent.

A bemutatón elhangzott, hogy a modell esetében a fenntarthatóság a modell koncepciójának szerves része. A VLE teljes életciklusra vetített karbonlábnyoma több mint 60 százalékkal alacsonyabb lehet a V-osztály modellhez képest. Ebbe az értékbe a stuttgarti gyártó az elektromos hajtást, a kedvező aerodinamikát, az optimalizált anyaghasználatot, az új akkumulátorgenerációt és a megújuló forrásokra épülő töltés egyaránt beleérti. A modellt felkészítették kétirányú töltésre is, így megfelelő piaci és szabályozási környezetben a jármű a háztartás (V2H) vagy akár az energiahálózat (V2G) oldalán is aktív szerepet tölthet be.

Vezetés

Az új Mercedes-Benz VLE-t egyelőre csak álló helyzetben lehetett “kipróbálni”. Beszélgettem azonban egy olyan tesztpilótával, aki az egyik modellt a bemutatóra hozta. Ő azt mondta, hogy a nagy 21 colos kerékméret ellenére, a megfelelő hangolású futóműveknek, a rezgéscsillapításnak és a hangszigetelt utastérnek köszönhetően a VLE csendes és kényelmes vezetési élményt nyújt. Állítása szerint a kocsitest siklik az aszfalton, és nem tapasztalt jelentős szélzajt sem. Persze, meglepő lenne, ha rossz tapasztalattal gazdagodott volna, hiszen a VLE-nél az volt a cél, hogy a felső kategóriás személyautók utazási élményét nyújtsa, belső térrel és sokoldalú felhasználhatósággal.

Természetesen rengeteg vezetőtámogató rendszert ad alapáron a modell, amelyekhez minden VLE 10 kamerával, öt radarérzékelővel és 12 ultrahangos érzékelővel ellátott átfogó érzékelőkészlettel rendelkezik. Opcionálisan félautonóm kormányzást is biztosít autópályákon, illetve sávváltási asszisztenst: ennél elég az irányjelzővel kiadnia parancsot, az autó intézi a többit.

A modellel kapcsolatban egyébként alacsony, 18,6 -20,4 kWh/100 km-es fogyasztást ígérnek, amit nem voltak restek megjeleníteni az egyik háttérképen Rita Ora produkciója közben.

Nézd meg a gyári fotósok képeit is az autóról:

23 fotó

Értékelés

A Mercedes-Benz VLE a luxus felszereltséget kombinálja az elektromobilitás előnyeivel. Ennek köszönhetően a buszlimuzin csendes utazást ígér, amelyet ráadásul nem is kell olyan hamar töltéssel megszakítani, ha valaki külföldi nyaralásra adná a fejét. Az újdonságot nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban és Kínában is forgalmazni fogják. A pontos ára egyelőre még nem ismert, de hamarosan arra is fény derülhet.