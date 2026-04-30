Vannak bizonyos versenyek a Forma-1-es versenynaptárban, melyekre egyes csapatok extra figyelmet fordítanak és valamilyen sajátossággal, pl. új megjelenéssel készülnek. Ilyen például a Miami Nagydíj is, melynek 2026-os kiadására legalább három csapat már meg fogja változtatni autójának festését. Az első fecske ebből a szempontból a Cadillac volt:

A mezőny legfiatalabb csapatánál azért hunyorogni kell, ha meg akarjuk találni a változásokat, ez azonban nem mondható el a Racing Bullsról. Liam Lawson és Arvid Lindblad alakulata a szezon legnyáriasabb helyszínén a Red Bull új nyári kiadású, citromos energiaitalát reklámozzák azzal, hogy sárgába öltöztek.

A képre kattintva galéria nyílik!

10 fotó

A Racing Bulls egyébként az első csapat a 2010-es Renault óta, akik ennyire előtérbe helyezték a citromsárgát megjelenésükben. Üdítő ezt látni a sötétbe hajló mezőnyben, még csak egy futam erejéig is.

A sárga az Alpine-nál is előkerült, de ők csínján bántak vele. A kék-rózsaszín autókra az egyik Franco Colapintóhoz köthető szponzor, a már tavaly is felbukkanó Mercado Libre költözött ideiglenesen vissza, a logó csak néhány futamon lesz látható az év során.