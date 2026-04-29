Az új erőforrásokkal idén a rajtok is megváltoztak a Forma-1-ben – hiába lett hangsúlyos a hajtásban az elektromos fél, a startoknál az autók pusztán a belső égésű motorra hagyatkoznak, a hibrid rásegítés csak 50 km/óra feletti tempónál száll be a gyorsításba.

Mivel hiányzik a villanyos lökés, a turbók felpörgetését és a kuplung felengedését pedig könnyű elszúrni, 2026-ban nem nehéz beragadni a rajtrácson, ami természetesen komoly balesetveszélyt jelent – emlékezhetünk, Melbourne-ben Franco Colapinto hajszállal kerülte el, hogy belerongyoljon Liam Lawson szinte még álló Racing Bullsába.

Az áprilisi kényszerszünet alatt kidolgozott szabálymódosítások ezen a területen is igyekeznek megoldást találni, a hétvégi Miami Nagydíj első és egyetlen szabadedzésén a mezőny teszteli is majd az újítás, melynek keretében a lassan induló autóknál – ezt szenzorokkal méri a versenyirányítás – automatikusan, a megszabott 50-es tempó alatt is bekapcsol a villanyhajtás, hogy ne alakulhassanak ki hatalmas sebességkülönbségek.

A lendületbe hozás persze előnyt is jelenthet, a megbeszélések alatt felmerült, hogy egyesek visszaélhetnek majd ezzel a vészmegoldással – eleve rosszabbul veszik a startot, hogy aztán megkapják a rásegítést. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) formaautós főnöke, Nikolas Tombazis elárulta, hogy részükről felvetődött, hogy a vészrásegítéses jogosulatlan előnyszerzéstől való elrettentésre minden ezt használó autót bokszutca-áthajtásra is kötelezzenek, de erről végül lebeszélték a felügyelőszervezetet. Természetesen így is árgus szemmel figyelik majd a rajtokat, miután – egyelőre nem tisztázott időpontban – élesben is bevezetik az újítást.

„Világossá tettük, hogy ez nem arra szolgál, hogy bárkit is előnyszerzésre csábítson. A rendszer pusztán egy katasztrofális rajtból csinál sziplán rossz rajtot, nem rossz rajtot alakít jóvá. Amikor első ízben tárgyaltunk erről a csapatokkal, azt is felvetettük, hogy minden autónak, ahol bekapcsol a vészrajti rásegítés, az első kör végén ki kelljen mennie egy bokszutca-áthajtásra” – idézte Tombazist a The Race.

„A csapatok részéről az volt az általános reakció, hogy a trükközést nem szükséges így akadályozni, hiszen akinél bekapcsol a vészrásegítés, eleve épp elég pocsék helyzetben van. Ezt elfogadtuk. De ha úgy látjuk, hogy valamilyen lehetőségre nem gondoltunk, ha egyesek tényleg előnyszerzésre kezdik használni, akkor közbe fogunk lépni” – folytatta.

A Japán Nagydíj után már lépni kellett egy másik trükközés miatt: az első három fordulón a Mercedes és a Red Bull az időmérőkön ügyeskedett az akkumulátor-vissaztöltés vészlekapcsolásával: