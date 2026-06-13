31 Celsius-fokos levegő- és 51 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon hetedik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Barcelonában. A harmadik szabadedzésen látottak alapján a Mercedest lehetett favoritnak nevezni.

Q1

Durva gumikopást tapasztaltak az istállók az edzések során már egy körön is, ezért nem volt meglepő, hogy egyesek nem a lágy, hanem a közepes keverékű abroncsokkal próbáltak továbbjutni. A két Haas volt ennek az élharcosa, de aztán ők is hamar letettek erről, látva a többiek gyorsaságát.

Az első körök egyébként Ferrari-villanást hoztak, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sormintát alkottak a Mercedes párosával. Őket a McLarenek követték, és csak utánuk jött Max Verstappen a hetedik helyen. Tartaniuk nem kellett a kieséstől, inkább a féktávokon bizonytalan Williamseknek, vagy épp Lance Strollnak, aki éppenhogy elkerülte az elakadást a sóderágyban.

Végül a Williamsek közül az egyik megugrotta a küszöböt, Carlos Sainz révén maradt spanyol, akinek drukkolhattak a helyiek. Búcsúzott viszont a két Cadillac, a két Aston Martin – köztük a tök utolsó Fernando Alonsóval -, Esteban Ocon (Haas) és Alexander Albon (Williams).

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Q2

A szakaszt Verstappen robbantotta be, rögtön majdnem megfutva a hétvége legjobb idejét. Öröme nem tarthatott sokáig, mert Leclerc is kapcsolt a Ferrarival, ahogy a Mercedesek is – a Ferrari-Mercedes sorminta megint kijött, Russell vezetésével, de a negyedik Hamilton is 2 tizedmásodpercen belül volt. A Red Bull hollandja amiatt azért bizakodhatott, hogy csökkent a lemaradása. A McLaren elsőre nem mutatta meg, mire képes, első körét Oscar Piastri és Lando Norris is használt gumikkal futotta.

A hajrában a McLarenek a lassú idejeiken hamar javítottak új gumikkal, teljesen kimaradva a továbbjutásért zajló öldöklésből. Végül elvérzett Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), a két Alpine, Oliver Bearman (Haas) és Sainz.

A négy topcsapat versenyzőin felül Liam Lawson (Racing Bulls) és Nico Hülkenberg (Audi) várhatták a finálét.

Q3

Csak Piastri és Verstappen tudta befejezni első mért körét, mielőtt megszakították az időmérőt, ugyanis Leclerc esett nagyot. A monacói lecsúszott az ideális ívről, de ő nem vette el a gázról a lábát a nyújtott kanyarban – ez fájó hibának bizonyult.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

A romeltakarítás és a falak visszarendezése után a többségnek egyetlen új gumija maradt, amivel mérvadó kört futhat, hiszen a többséget menet közben érte a piros zászló. Voltak, akik próbálkoztak azért biztonsági körök futásával a használt gumikon, “csak hogy legyen valami” alapon, például a Mercedesek és Hamilton. Russell ezzel is az élre állt – igaz, épphogy, míg Antonelli csak Piastri és Verstappen mögött várta a folytatást.

A legvégén még egyet csavartak a teljesítményen a Mercedesek és Hamilton. Russell a saját csapattársát masszívan, 3 tizeddel verte – Antonelli szerencséje, hogy elé már csak Hamilton fért be. Brit első sor született tehát Barcelonában, mögöttük Antonellivel és Norrisszal. A harmadik sort a Red Bull húzta be Verstappennel és Hadjarral, mögöttük Piastri, Lawson, Hülkenberg, Leclerc lett a rajtsorrend.

A 2026-os Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.