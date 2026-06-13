Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2026-os Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíjon. A 12:30-kor kezdődő edzést abszolút nyári körülmények között tartották, 31 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos kezdő aszfalthőmérséklet mellett. A garázsok árnyékából az első percekben csak a két Cadillac merészkedett ki, a többiek inkább hűsöltek, jellemzően 15-20 perc után kezdték meg a munkát.

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Mire beindultak az események, szinte azonnal elő is került a piros zászló: Valtteri Bottas hajtott kavicságyba a fékproblémás Cadillac volánja mögött. Mázlija volt a finn pilótának, hogy az adott kanyarban volt hova egyáltalán kigurulnia.

Nagyságrendileg húsz perc volt hátra az edzésből Bottas autójának eltakarítása után, ekkor születtek természetesen a legjobb idők is lágy gumikon. A bajnoki éllovas Mercedes-pilóta, Andrea Kimi Antonelli megszenvedett a forgalommal, ennek fényében érdemes nézni, hogy csak a hetedik lett 8 tizedmásodperces hátránnyal. Beszédesebb csapattársa, George Russell ideje, aki az edzés leggyorsabb körét futotta.

A Mercedes britje mögött pariban volt egymással a két McLaren és Charles Leclerc a Ferrarival. A három versenyző között csak bő három századmásodperc volt, hátrányuk viszont bő két tizedmásodpercre rúgott. Max Verstappen a Red Bull-lal nem tűnt komoly tényezőnek, legjobb köre 755 ezreddel maradt el Russell mögött.

A hétvége programja 16 órakor folytatódik az időmérővel.