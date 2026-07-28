Négy év telt el a Pókember: Nincs hazaút (2021) cselekménye óta. A történet szerint mindenki elfelejtette, kicsoda Peter Parker és alteregója, Pókember, aki fáradhatatlanul küzd tovább a bűnözés és a gonosz ellen.

Nem csak Pókembert törölték ki azonban a világ emlékezetéből, hanem az előző filmek autós támogatóit is. A Pókember: Hazatérés (2017) és a Pókember: Idegenben (2019) filmekben még az Audi, majd a 2021-as folytatásban és a 2023-as Pókember: A Pókverzumon át című animációs alkotásban a Hyundai biztosított négykerekű hátteret a szereplőknek.

Mostanra mindkét márka feledésbe merült, és helyükre a BMW lépett, méghozzá nem is csak a legújabb típusaival. A debreceni gyártású iX3 ugyan még mindig friss (miközben a még gyártásba sem vett szedánváltozat még frissebb lett volna), ugyanakkor a BMW 5 szedánt már 2023 óta ismerjük.

Ami újdonság a hasonló termékmegjelenítésekhez képest, hogy az új filmben állítólag nemcsak ötletszerűen jelennek meg az autók, hanem bele is szőtték őket a cselekménybe.

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De ha nem is lett volna így, a BMW akkor is jó lóra tett volna a filmmel, amelynek már az előzetese is világcsúcsot döntött: ez a filmtörténelem első olyan trailere, amely négy nap alatt érte el az egymilliárd(!) megtekintést.

A film premierjére egy egyetlen példányban létező különkiadást építettek a debreceni SUV-ből. A „BMW iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day” névre hallgató modellt speciális grafikus elemek és színes E Ink Prism™ megjelenítés teszi egyedülállóvá; az autó szeptemberig megtekinthető a müncheni BMW Welt élményközpontban.

Ha nem tudsz elmenni, de új generációs BMW-d van, akkor jó hírrel szolgálhatunk: a filmhez kapcsolódó egyedi téma tölthető le az infotainment rendszerre, amely speciális hang- és fénykíséretet is biztosít a grafikus animáció mellé. A funkció mindazon 2020 júliusánál nem korábban gyártott BMW-kre elérhető, amelyeken a BMW OS 7, 8, 8.5, 9 vagy BMW OS X operációs rendszer fut.