Idén októbertől rendelhető a most bemutatott, nyolcadik generációs BMW 5. A modellcsalád elsőként a szedán változattal lép piacra; ez 97 mm-rel hosszabb, 32-vel szélesebb és 36-tal magasabb elődjénél; a tengelytáv 20 mm-rel nőtt.

Sokaknak fog fájni, ahogy a legújabb BMW Európába jön 1 /72 Fotó megosztása: 2 /72 Fotó megosztása: 3 /72 Fotó megosztása: 5 /72 Fotó megosztása: 6 /72 Fotó megosztása: 7 /72 Fotó megosztása: 9 /72 Fotó megosztása: 10 /72 Fotó megosztása: 11 /72 Fotó megosztása: 13 /72 Fotó megosztása: 14 /72 Fotó megosztása: 15 /72 Fotó megosztása: 17 /72 Fotó megosztása: 18 /72 Fotó megosztása: 19 /72 Fotó megosztása: 21 /72 Fotó megosztása: 22 /72 Fotó megosztása: 23 /72 Fotó megosztása: 25 /72 Fotó megosztása: 26 /72 Fotó megosztása: 27 /72 Fotó megosztása: 29 /72 Fotó megosztása: 30 /72 Fotó megosztása: 31 /72 Fotó megosztása: 33 /72 Fotó megosztása: 34 /72 Fotó megosztása: 35 /72 Fotó megosztása: 37 /72 Fotó megosztása: 38 /72 Fotó megosztása: 39 /72 Fotó megosztása: 41 /72 Fotó megosztása: 42 /72 Fotó megosztása: 43 /72 Fotó megosztása: 45 /72 Fotó megosztása: 46 /72 Fotó megosztása: 47 /72 Fotó megosztása: 49 /72 Fotó megosztása: 50 /72 Fotó megosztása: 51 /72 Fotó megosztása: 53 /72 Fotó megosztása: 54 /72 Fotó megosztása: 55 /72 Fotó megosztása: 57 /72 Fotó megosztása: 58 /72 Fotó megosztása: 59 /72 Fotó megosztása: 61 /72 Fotó megosztása: 62 /72 Fotó megosztása: 63 /72 Fotó megosztása: 65 /72 Fotó megosztása: 66 /72 Fotó megosztása: 67 /72 Fotó megosztása: 69 /72 Fotó megosztása: 70 /72 Fotó megosztása: 71 /72 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Európában kizárólag négyhengeres belső égésű motorokkal, illetve tisztán elektromos hajtáslánccal indít a modell. A plug-in hibridek 2024 tavaszán csatlakoznak a csapathoz, míg a soros hathengeres motorok (legalábbis egyelőre) csak Észak-Amerikában lesznek elérhetők.

A fényszórók és a dupla vese a megszokott grafika valamelyest modernizált interpretációi; korántsem annyira formabontó az orr, mint a márka tisztán elektromos típusainál. Az irányjelző és nappali fényeket ugyanakkor csaknem függőlegesen egymás fölé rendezve helyezték el. A hűtőmaszk kiemelkedik a síkból, opcióként kontúrvilágítással is kérhető.

Oldalról két, tradicionális karaktervonal tagolja a klasszikus formát. Az ajtókilincsek a lemezbe simulnak, a C-oszlop tövének hangsúlyos borításába az 5-ös számot nyomták. A hátsó lámpatesteket krómsáv osztja ketté. Elmaradhatatlan extra a dinamikusabb megjelenést eredményező M Sport és M Sport Pro csomag, illetve a piaci bevezetéstől fogva elérhetők lesznek bizonyos BMW Individual karosszériaszínek az autóhoz.

A vezetői környezetben csökkent a gombok és kapcsolók száma, a funkciók kezelésére a 14,9 colos érintőképernyő szolgál; a digitális műszeregység 12,3 colos. A kormánykerék alul lapított kialakítást kapott, a küllőin elhelyezett érintésérzékeny vezérlőfelületek, valamint a padlókonzoli kontroller rezgéssel adnak visszajelzést a pilótának. A műszerfalon végighúzódó, érintésérzékeny vezérlőfelület, az interakciós sáv az elektromos BMW-k hozadéka.

A bajor márka későn ugrott rá a bőrmentességre, de most megtették: az alapkivitelű beltér minden felülete vegán burkolatot kapott, az ülésektől a műszerfalon át az ajtópanelekig, sőt, még a kormánykerék is szintetikus bőr. Ha ragaszkodunk a klasszikus értékekhez, Merino bőrkárpitozást is kérhetünk számos színben.

Amíg az M5 meg nem érkezik, a csúcsmodell a két villanymotoros BMW i5 M60 xDrive lesz, 601 lóerővel (442 kW), 820 Nm nyomatéki csúccsal. Az autó 3,8 mp alatt gyorsul 100 km6órára, végsebességét 230 km/órában korlátozták. Szintén elektromos, de csak egy darab, hátra beépített villanymotort alkalmaz a BMW i5 eDrive40.

A 250 kW/340 LE és a 430 Nm messze elmarad a nagyobb testvérétől, ahogy a 6,0 mp-es gyorsulás és a 193 km/óra végsebesség is, cserébe az energia-felhasználás akár 15,9 kWh/100km-re leszorítható. Mivel pedig az akkumulátor nettó kapacitása 81,2 kWh, ez tekintélyes hatótávolságot tesz lehetővé: míg az M60 legfeljebb 455 – 516 kilometert megy el egy feltöltéssel, az i5 eDrive40 azonos értéke 497 – 582 kilométer.

Ha nagyon szeretnénk takarékoskodni, rendelkezésre áll egy külön üzemmód, amelyben visszafogott motorteljesítmény és lebutított funkciók mellett akár 25 százalékkal messzebb juthatunk el.

A 11 kW-os fedélzeti váltóáramú töltő teljesítménye felárért megduplázható; az egyenáramú villámtöltést 205 kW-ig tudja fogadni a BMW i5, utóbbi 10 perc alatt 156 kilométerre elegendő energiát ad át.

Az induláskori kínálatot két kétliteres, négyhengeres motor – egy dízel és egy benzines – teszi teljessé. Ezeket 48V-os mild hibrid rendszer támogatja, a váltó mindig nyolcfokozatú automata. Az 520i csúcsteljesítménye 208 lóerő, a 520d (amely összkerékhajtással is rendelhető) legfeljebb 197 lóerőt tud.

Egyéb piacokon további négy- és hathengeres motorok is elérhetők. A plug-in hibridek 2024 tavaszán érkeznek , ugyanekkor jön egy vadonatúj, soros hathengeres dízelmotor, valamint egy harmadik tisztán elektromos, összkerékhajtású variáns.

A hosszú tengelytávhoz megnövelt nyomtáv és csaknem tökéletes 50:50 tömegeloszlás társul. A futóművet mindig az adott hajtáslánchoz hangolják: motortól függően eltérő a kipörgésgátló, a kormánymű, a fékrendszer vezérlése. Kérhető M Sport felfüggesztés, M Sport fékrendszer és adaptív felfüggesztés is; van összkerék-kormányzás és aktív kanyarstabilizátor is. A kerékméretek 18 coltól egészen 21-ig mennek.

Vezetőtámogatásban nagyot alakít a BMW 5. Piactól (azaz engedélyektől) függően 130 km/óra alatt elengedett kézzel is haladhatunk, de a tekintetünket az úton kell tartani. Világújdonság az az aktív sávváltás funkció, amelynél a jármű által javasolt előzést a pilóta a szeme mozgásával tudja jóváhagyni: elég, ha a tükörbe pillant, és az autó máris indítja a manővert. Parkolni is tud magától az autó, vagy 200 méteren át vezérelhetjük kívülről, okostelefonról.

Az infotainment rendszer új menüsturktúrája révén egy sor funkció közvetlenül, egyetlen lépésben vezérelhető az érintőképernyőről. Az új generációs operációs rendszer újdonsága, hogy előre telepített játékokat is találunk a fedélzeten; az online kapcsolatot akár négy darab 5G antenna biztosítja.

Van digitális kulcs, okostelefonról vagy okosóráról (utóbbi egyelőre csak Apple Watch lehet, de majd ez is változik nyilván,) van üdvözlő fénykoncert, és az autó piactól függően a parkolási díjakat is képes automatikusan kifizetni. Az okostelefon-integráció magától értetődő, a szoftverek vezeték nélkül frissülnek.