Szaporodnak az autók Magyarországon, mondhatni elöntötték a falusi portákat, városi utcákat. Míg tíz éve 2015-ben 3 196 856 regisztrált gépjármű rótta az utakat, addig 2025-re 4 374 763-ra emelkedett ez a szám. Brutális növekedés, viszont a tendencia érdekessége, hogy vannak márkák, amelyek száma folyamatosan apad, és már lassan a kihalás szélére kerültek.

Ezek pedig nem egzotikus, eleve ritka darabok, hanem olyan autók, amelyek egykor szinte bárhol szembe jöhettek velünk az úton.

Polski Fiat

A harmadik legritkább márka a KSH listáján a Polski Fiat. 2025 végén 2196 darab volt belőle forgalomban Magyarországon. Elsőre ez is kevésnek tűnik, de a szám mögött érdekesebb történet van: a Polski Fiat állománya már nem zuhan, inkább beállni látszik. 2024-ben 2209 darab szerepelt a statisztikában, 2025-ben 2196. Ez mindössze 13 autós csökkenés egy év alatt. Tehát van egy egész népes rajongói közönség, akik életben tartják a márkát, legfőképp a 126p jelzésű Kispolszkit.

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A Kispolszki a keleti blokk egyik legkisebb, de legkarakteresebb autója volt. Lengyelországban Maluchként, nálunk Kispolszkiként, Kispolákként, Fityóként élt tovább a köznyelvben. A Fiat 126-ost 1972-ben mutatták be, a lengyel gyártású 126p pedig 1973-tól egészen 2000-ig készült, és Magyarországon is sokak számára jelentette az elérhető autózás egyik legolcsóbb formáját.

Maruti

A Maruti sok magyar autós emlékezetében úgy él, mint a rendszerváltás környékének egyik legolcsóbb új autója. Kicsi volt, egyszerű, könnyű, takarékos, és nagyjából mindent tudott, amit egy városi kisautótól el lehetett várni: elindult, elfért, keveset evett. Cserébe kényelmet, biztonságot, zajszigetelést nem tartalmazott az extralista.

A KSH szerint 2025 végén 1416 Maruti volt forgalomban Magyarországon. Ez azért fontos szám, mert a Maruti nemcsak ritka, hanem gyorsan is fogy. 2022-ben még 2094 darabot tartottak nyilván, 2024-ben 1592-t, 2025-re pedig 1416-ra csökkent az állomány. Vagyis három év alatt nagyjából minden harmadik Maruti eltűnt a magyar forgalomból. Ha ez az ütem marad, néhány éven belül ezres darabszám alá kerülhet a márka.

A magyar Maruti-történet gyakorlatilag egyetlen típus köré épül: a Maruti 800 köré. Az indiai Maruti Suzuki 1983-ban kezdte a termelést a Maruti 800-zal, amely a japán Suzuki Alto miniautó alapjaira épült.

Aki ma keres belőle használt példányt, jellemzően 1990-es évek eleji, 796 köbcentis, 39 lóerő körüli autókba botlik. Ezek papíron már veteránkorú kisautók, de a Maruti nem olyan kultikus tárgy lett, mint a Trabant vagy a Kispolszki.

A legritkább – Zastava

Lassan kirajzolódik egy kép: a szocialista időszak autói maradtak meg mint nosztalgikus gépek, Trabantból évek óta megvan a stabil 7-8 ezres darabszám, viszont van egy márka, ami kilóg a sorból. A Zastava.

A KSH szerint 2025 végén 498 darab volt belőle forgalomban Magyarországon, vagyis a márka lélektani határ alá került: már ötszáz sincs belőle. Egy évvel korábban még 520 darabot tartott nyilván a statisztika, vagyis nem látványos zuhanásról, inkább folyamatos lemorzsolódásról beszélhetünk.

A gyár szorosan kapcsolódott a Fiathoz, a legismertebb Zastavák közül több is olasz licenc alapján készült. A Zastava 750 a Fiat 600 rokona volt, a Zastava 101 pedig a korszak egyik modern konstrukciójára, a Fiat 128-as alapjaira épült. Utóbbi 1971-től készült, és különböző neveken, frissítésekkel hosszú évtizedekig életben maradt.

Magyarországon a legismertebb Zastavák közé tartozott a 750-es, a 101-es, a GTL 55/65, valamint a Yugo 45 és 55, illetve a Koral néven is ismert későbbi változatok.

Eleve alacsony darabszámról indult a többi KGST-piacos veterán között, a lassú csökkenés pedig olyan állapotot idézett elő, hogy ma már a Zastava ritkaságát tekintve a Ferrarival került egy ligába, az olaszok büszkeségeiből 2025-ös adatok szerint 394 darab futott a magyar utakon.