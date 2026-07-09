450 lóerős, szívó V8-as motor, hátsókerék-hajtás és patent kézi váltó… a Ford Mustang GT nagyon klasszikus módja az autózásnak – írtuk ezt néhány évvel ezelőtt, amikor egy hatodik generációs Ford Mustang járt a Vezess szerkesztőségében. Álló helyzetből 4,6 másodperc kell neki a 100 km/óra eléréséhez, végsebességét pedig 250-nél húzták meg.

A képre kattintva galéria nyílik!

27 fotó

Egy-egy ilyen kupét könnyen kiszúrhat az ember a forgalomban, relatíve szép számmal futnak hazánk útjain. Talán emiatt nem is annyira feltűnőek azok a példányok, melyekben nem az öt literes nyolchengeres gurgulászik. Az az autó azonban feltűnt olvasónknak, mely hangja és megjelenése mellett még egy dologgal felhívta magára a figyelmet: rendszámával.

Mint fentebb is látható a Mustang műszaki adatainál, ez nem egy lassú autó. Egy magyar viszont humoránál volt, és egyéni rendszámot kért kocsijára. A Ford az SL-OW-050 plakettet viselte, ha ebből a betűket összeolvassuk, az angol slow, magyarul lassú kifejezést kapjuk. A tulajnak egyébként valószínűleg az 50-es számhoz is lehet valamilyen kötődése – ha csak a slow szó kellett volna neki, választhatta volna a 001-es végződésű rendszámot is, ugyanis ezt a JSZP szerint még nem adták ki.

Mivel az automatikusan kiosztott rendszámok még mindig A betűvel kezdődnek, ehhez csak akkor juthatott hozzá a tulajdonosa, ha fizetett érte. Ez az egyéni rendszám például 151 810 forintba került. Ilyen autósból egyébként egyre kevesebb van, aki különleges rendszámra áldozza a pénzét. A Vezess nemrég részletesen elmerült az egyedi és egyéni rendszámok árazásában, illetve az azt övező problémákban: