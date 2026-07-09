Egyes városokban akadnak olyan közlekedési különlegességek, amelyek sehol máshol nem léteznek a világon.

Ilyenek a sárga fázissal is rendelkező gyalogoslámpák, amelyek Németországban kizárólag Düsseldorfban találhatók meg. Törvényileg persze ez egyáltalán nem így van kitalálva, hiszen a német KRESZ is feketén-fehéren fogalmaz:

“A gyalogosok számára a színkombináció zöld-piros-zöld. […] Ha a zöld pirosra vált, miközben a gyalogosok áthaladnak az úttesten, útjukat tempósan folytatniuk kell.”

Akkor miért járja Düsseldorf a saját útját?

A válasz a történelemben keresendő: a város már több mint 70 éve használ sárga jelzést is a gyalogosoknál. 1953-ban ugyanis elindítottak egy kísérleti modellt, amely azonban soha nem terjedt el Németország többi részén. A városvezetés a következőképpen indokolja a megoldást:

“Düsseldorf gyalogátkelői gyakran széles utakon vezetnek át, és a gyalogoslámpák nem mutatnak túl sokáig zöldet. A lámpáinkon lévő sárga biztonsági fázis azonban meghosszabbítja azt az időt, amely alatt biztonságosan át lehet érni a túloldalra!”

Ezt a tesztidőszakot azonban soha nem zárták le, így a mai napig több mint 600 lámpás kereszteződésben találhatók meg a háromlencsés fényjelző készülékek a zebráknál. A bökkenő csupán annyi, hogy Düsseldorf pusztán a lámpák hatalmas száma miatt nem engedheti meg magának a visszaszerelést a szabványos modellekre. Mint kiderült, a másodperckijelzős, modern fényjelzőkre való átállás is túl drága lenne.

Kézikönyv a lámpákhoz

A város 2012-ben még egy nyolcoldalas kézikönyvet is kiadott a különleges lámpák helyes használatáról, amelyben a sárga fényt „biztonsági fázisként” emlegetik. A sárga téglalap jelentése: hagyja el az átkelőt!

Azok a gyalogosok, akik már elkezdték az úttesten való átkelést, tempósan haladjanak tovább. Mindenki másnak a járdán kell maradnia, miközben a keresztirányú autós forgalom továbbra is várakozik.

Az akaratlanul is kissé komikus hivatalos dokumentum a következő tippeket tartalmazza a közlekedőknek:

A lámpa zöldre vált: Ez az ideális pillanat minden gyalogos számára az elindulásra. Ez a legjobb időzítés az idősek és a mozgáskorlátozottak számára is. Ez a fázis legalább 7 másodpercig tart.

Rövid zöld jelzés: Még ha a lámpa rövid ideig is mutat zöldet, a gyalogosok normál sétatempóban is biztonságosan átérnek a túloldalra. Ugyanis ezt követi a sárga biztonsági fázis, amely annál hosszabb, minél szélesebb a keresztezett úttest.

A lámpa sárgára vált: Ilyenkor mindenkire ez a szabály érvényes: aki az átkelőn van, haladjon tovább – aki viszont még a járda szélén áll, maradjon is ott. A biztonsági fázis legalább 10 másodpercig tart.

Aki tehát vendégként megfordul Düsseldorfban, immár ismeri a város ezen különleges közlekedési sajátosságát, és pontosan tudja, hogyan kell gyalogosként szabályosan eljárnia. A jó hír pedig az, hogy a statisztikák igazolják a rendszert: a gyalogosbalesetek száma az utóbbi időben jelentősen csökkent a városban.