2026-os Forma-1-es szabályváltozások a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztek az elektromos hajtársra, ám mint a pályán kiderült, túl nagyot is: a belső égésű erőforrás önmagában nem nyújt acélos teljesítményt, ugyanakkor az alulméretezett akkucsomag miatt a villanyos teljesítménytöbblet csak a körök kis részén van jelen.

Ennek látványos megnyilvánulása az, amikor az egyik autó támadáshoz, előzéshez épp ki tudja használni az előzési mód adta pluszt, míg a megtámadott üres akksival, csak a belső égésű hajtásra támaszkodva semmit sem tehet, mondhatni, kikerülés „áldozata” lesz. A hosszú egyenesekkel és gyors kanyarokkal tűzdelt, az akkutöltés szempontjából kimondottan előnytelen Silverstone-ban ez különösen kidomborodott, ami fel is bosszantotta a kétszeres világbajnok Fernando Alonsót.

„Hát, az a kérdés, mit szeretnének a nézők és az F1 vezetői. Láttam a sprintfutam visszajátszásait, már az egyenesek közepén tudtak előzni, akiknek fel volt töltve az akksija. Szóval most nincs versenyzői hatás, nincs szükség tehetségre ahhoz, hogy megelőzzük az előttünk haladót. Nem kell kifékezni a másikat, nem kell külső íven próbálkozni, nem kell kockázatot vállalni. Ha épp jobb az akksi, csak meg kell nyomni a gombot, és már kész is az előzés” – háborgott minden idők legtapasztaltabb Forma-1-ese.

Az amúgy is pocsék Aston Martinban ülő Alonso ugyanezt láthatja majd a jövő hétvégén, Belgiumban is, ám a Magyar Nagydíj többszörösen örömet jelenthet majd a számára, hiszen a Hungaroringen éppenséggel sok a kanyar és kevés a komolyabb egyenes, így Monacóhoz hasonlóan itt is csökken az elektromos rásegítése jelentősége, ráadásul a silverstone-i csapat nálunk végre pályára küldi első idei fejlesztési csomagját is.

„Silverstone és Spa is nagy hangsúlyt helyez az akumulátorokra, de nem lehet majd minden egyenesen aktiválni. Szóval ugyanez lesz majd. Ha Spában az első kanyartól használja az ember, az ötödikre vége, a kör további részére finito. Szóval tartalékolni kell majd egy kicsit a a 14-estől a Buszmegállóig is. De ha már az elején elsütjük, ami az optimális használat, akkor a 2. szektorra nem marad semmi. És ne feledjük, rásegítés nélkül jelentősen kisebb teljesítmény áll rendelkezésünkre, mint tavaly, kevesebb, mint a Forma-2-es autókban” – magyarázta a spanyol.