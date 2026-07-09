Miután 2018-ban megnyerte az amerikai Indy Lights szériát, valamint 2019-ben megfordult a Forma-2-ben és az IndyCarban is, Patricio O’Ward 2020-ben került a McLaren kötelékébe az abban az idényben alapított Arrow McLaren IndyCar-csapathoz állandó versenyzőként, nem mellesleg 2022-től a Forma-1-es alakulat tesztpilótája is lett, idén pedig hivatalos tartalékosként nevezték.

A 27 éves versenyző az elmúlt években végig az IndyCar élmezőnyébe tartozott, minden szezonban képes volt futamot nyerni, a bajnokságban zárt már a 3. és a 2. helyen is, a jövőben pedig kizárólag az amerikai szériára szeretne koncentrálni, ejtené az F1-es feladatait.

„Hálás vagyok az F1 világában szerzett tapasztalatokért, az ott tanultakért, és az elmúlt években nagyszerű élmény volt vezetni azokat az autókat, megtapasztalni, mire is képesek. De mostanra máshol tartok az életben, ez már nem igazán izgat. Egyetlen porcikám sem kívánja a Forma-1-es tartalékosi beosztást. Nagyon jól megvagyok az IndyCarban, ott akarok lenni” – mondta a Speed Street podcastben.

„Már nem izgat, hogy Forma-1-es autót vezessek, ezért udvariasan kértem a McLarentől, hogy rúgjanak ki az F1-es állásomból. Az elsődleges munkámra akarok koncentrálni, de sokszor nem én döntök az időbeosztásomról. Az elmúlt 4-5 évben nagyjából végig így volt. Szeretnék többet edzeni, egészségesebben étkezni, készülni a közelgő 2027-es idényre” – folytatta.

O’Ward legutóbb a tavalyi szezonzárót követő abu-dzabi teszten vezette a McLaren F1-esét – a fentiek alapján többet már nem is fogja.