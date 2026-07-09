A Mester utcában zajló útfelújítás miatt július 10-től változik a forgalmi rend:

  • a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért a gépjárművel közlekedőknek más útvonalat kell választaniuk;
  • a keresztutcák felől továbbra is be lehet hajtani a Mester utcába, és azon végig is lehet haladni;
  • a célforgalom továbbra is biztosított, ezért a mellékutcák felől az érintett ingatlanok gépjárművel ugyancsak megközelíthetők maradnak.

Forgalmas pesti utcában változik a közlekedés, itt az új forgalmi rend 1

A forgalomkorlátozás célja, hogy a felújítási munkák biztonságosan haladhassanak. A munkák idején az érintett útszakaszokon 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben, emellett helyenként sávszűkítésekre és ideiglenes forgalomterelésekre kell számítani. A gyalogos közlekedés a felújítás ideje alatt is biztosított marad, ugyanakkor a megszokott útvonalak helyenként megváltoznak.

A BKK azt kéri az autóval közlekedőktől, hogy a környéken a megszokottnál hosszabb menetidővel számoljanak, és fokozott figyelemmel vezessenek.

Forgalmas pesti utcában változik a közlekedés, itt az új forgalmi rend 2
Több mint egyéves felújítás indul egy budapesti utcában, itt fognak dolgozni
Megújul a ferencvárosi Mester utca. A Budapesti Közlekedési…
Forgalmas pesti utcában változik a közlekedés, itt az új forgalmi rend 3
Ne hajts tovább az autóddal, ha ezt tapasztalod
Az idegi kimerültség nagyon veszélyes lehet akkor, ha a…