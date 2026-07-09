Az elődje által használt erőforrást: a világ legnagyobb fajlagos teljesítményével rendelkező, soros négyhengeres, kétliteres turbómotort sutba dobta, és új hajtási koncepció után nézett a vadonatúj Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+.

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Mivel pedig az új generációs alapmodellből immár létezik tisztán elektromos variáns, ebből építették meg a sportmodellt – az eredmény túlzás nélkül letaglózó.

Az előd kétliteres turbómotorjának 421 lóereje után komoly ugrást hoz a modellváltás: a három villanymotor (egy elöl, kettő hátul) összesen 500 kW, azaz 680 lóerőt (+61,5%) mozgósít, ami a 4,7 méteres karosszéria fényében meglehetős. A motorok vezérlése természetesen szabadon variálható, az összkerékhajtás mindig a pillanatnyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodik.

A hátsó motorpáros önmagában is képes a 680 LE leadására, azaz lehetőség van arra, hogy teljesítményvesztés nélkül tisztán hátsókerék-hajtással haladjunk; az első villanymotor csúcsteljesítménye 360 LE.

A sofőrrel együtt 2,37 tonna menetkész tömegű autó dinamikája megdöbbentő, álló helyzetből elég 2,7 másodperc ahhoz, hogy elérjük a 100 km/órát. Ez még a 816 lóerős AMG GT 63 S E Performance dinamizmusát is felülmúlja, a hatalmas plug-in hibrid 2,8 másodperc alatt teszi meg ugyanezt a sprintet – az új AMG CLA jelenleg a Mercedes legjobban gyorsuló típusa!

Formailag visszafogottan jártak el a dizájnerek – kivéve talán a hatalmas hátsó diffúzort –, de a szerény vonalak csalókák: az autó aktív aerodinamikai csomgot kapott. A hátsó szárny a szedán és a kombi esetében egyaránt állítható. A hűtőlevegő bevezetését pedig aktív lamellák szabályozzák elöl.

A felfüggesztés elöl három, hátul többlengőkaros, acélrugós, adaptív csillapítású. Utóbbi három fokozatban (komfort, sport, AMGForce S+) állítható, és kerekenként alkalmazkodik a pillanatnyi helyzethez.

Az AMG Dynamic Select segítségével hét különböző vezetési mód közül választhatunk. A legkeményebb a Race, azaz versenypálya-használat, de az igazi unikum az AMGForce S+, amely egészen különleges élményt hoz. Például az előző generációs sornégyes turbómotort idéző, szintetizált hangokkal festi alá a száguldást. Ehhez 13 mikrofont helyeztek el egy fékpadra szíjazott benzines AMG CLA 45 S-ben, és több mint 1600 felvételt készítettek, pontosan parametrizálva mindegyiket. Ezekből kombinálja össze valós időben egy fejlett számítógép az üzemi körülményekhez passzoló hangzást.

A motor vibrációit az ülőlapba épített rezgőmotorok emulálják. Emellett a hajtást pillanatnyilag megszakító, szimulált sebességváltó funkciót is tartalmaz az üzemmód, a műszerfalon fordulatszámmérő és fokozatkijelző is látható.

A regeneratív fékrendszer képes állóra fékezni az autót, de persze a hidraulikus fékek is potensek: elöl hatdugattyús nyergek harapnak egy 39 cm átmérőjű tárcsába.

Az autó AMG Dynamic+ csomagja digitális edzőként segíti a versenypálya-használatot, így nem csak eredményesen tudunk körözni, de tanulhatunk is. A programot támogató szoftver másodperceként tíz alkalommal gyűjt be több mint 80 járműparamétert.

A nagy teljesítmény ellenére a hatótávolság is impozáns: a 94 kWh-s akkuval modellváltozattól függően 640 (Shooting Brake, Cw: 0,26) vagy 670 (Sedan, Cw: 0,23) kilométer.

Az elektromos hálózat ugyanarra a 800V-os architektúrára épül, mint a mezei elektromos CLA-k esetében. A maximális töltési teljesítmény 330 kW, 10-ről 80 százalékra 22 percig tart eljutni, 10 perc alatt 270 kilométerre elegendő energiát vehet magához az autó. Ebben fontos szerephez jut a hőszivattyú, amely töltés előtt segít optimalizálni az akkucsomag hőmérsékletét.