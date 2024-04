Immár két és fél éve, hogy a Mercedes-AMG bemutatta a négyajtós GT 63 S E Performance modellt, a kétajtós variánsra azonban egészen mostanáig kellett várni.

A Sanghajban leleplezett nagy túrakupé hajtáslánca alapvetően ugyanúgy épül fel, mint a négyajtósé vagy az S-osztály hasonló csúcsmodelljéé: a 4,0 literes V8-as orrmotort egy kétfokozatú sebességváltót és mechanikus részlegesen önzáró differenciálművet is magában foglaló elektromos hajtóegység egészíti ki.

Utóbbi cellánként külön hűtött, 6,1 kWh kapacitású, 150 kW csúcsteljesítményű akkumulátorával együtt a hátsó tengelyt terheli, és azt is hajtja. Viszont mivel az összkerékhajtás mechanikus, a villanymotor erejéből adott esetben előre is jut.

A rendszerteljesítmény 600 kW, azaz 816 lóerő, a legnagyobb összesített forgatónyomaték 1420 Nm.

Ugyanezt a hajtásláncot az AMG S 63 E Performance esetében 802, a négyajtós AMG GT 63 S E Performance fedélzetén 843 lóerőig tekerték. Az újonc mégis fürgébb a dupla oldalajtós verziónál: míg az 2,9 másodperc alatt ugrik 0-ról 100 km/órára, ennek 2,8 mp is elegendő. Ezzel megszületett a legfürgébb AMG szériamodell. A végsebesség 320 km/óra, ami szintén több, mint amit a négyajtós GT (316 km/óra) vagy akár az AMG SL 63 S E Performance (2,9 mp, 317 km/óra) tud. Az elektromos hatótávolság ugyanúgy 13 kilométer, mint a testvérmodellekben.

Ebben sok minden szerepet játszhat, de a menetkész tömeget speciel nem közölte a cég – csak annyit árultak el, hogy számos tömegcsökkentő megoldást alkalmaztak.

A hajtáslánc teljesítménykifejtése nyolc különböző AMG üzemmódban szabályozható, a regeneratív fékrendszer visszatöltési teljesítménye négy fokozatban, akár 100 kW-ig állítható – ez a nagy teljesítmény megint csak a speciálisan hatékony akkuhűtésnek köszönhető.

A kétajtós AMG GT orrában, a padlólemezen aktív aerodinamikai elemet alakítottak ki, a szénszálas idom 80 km/óra felett 40 mm-rel lesüllyed, ezzel gyakorlatilag rászívja az első tengelyt az aszfaltra. Szintén aktív a hátsó légterelő, amelynek öt választható pozícióját a megnövelt teljesítményhez optimalizálta az AMG.

Alapfelszerelés az AMG Active Ride Control adaptív felfüggesztés, amely félig aktív kanyarstabilizátorokat alkalmaz: az állítható lengéscsillapítók hidraulikus rendszerei összeköttetésben állnak egymással, a folyadék áramlásának szabályozásával módosítható az oldalirányú dőlés mértéke; de a rendszer nemcsak irányváltáskor segít, hanem az útegyenetlenségeken is: minden keréknél külön módosítható a feszessége, így csak akkor kemény, ha arra van szükség, az ütéseket viszont hatékonyan elnyeli.

Az aktív hátsókerék-kormányzás is belefér az egyelőre nem meghatározott alapárba, akárcsak a karbon-kerámia fékrendszer. Az elöl 420, hátul 380 mm-es tárcsákat hat-, illetve egydugattyús nyergek szorítják. A kerékméret 20-21 colos lehet.

Az akár 2+2 kivitelben is rendelhető belső tér fontos eleme a motorosan állítható, masszírozós AMG sportülés, külön pénzért integrált fejtámaszos, áttört háttámlás AMG Performance ülések is kérhetők. A beltér, akárcsak a karosszéria, többféle színben rendelhető, de rendelkezésre áll a Manufaktur kezelés is, ami kilenc egzotikus árnyalatot kínál.