Föld-föld rakéták, szevasztok!

AMG GT 63 S E Performance: kezdjük a könnyebb részével! Az AMG feloldása Aufrecht Melcher Großaspach, az egykori tuningműhely két alapítójának vezetékneve és egyikük szülőfaluja. A GT a jó ideje Affalterbachban működő sportrészleg két és négy oldalajtóval is gyártott sportmodellje. Az X290 kódjelű ötajtós ferdehátú a 213-as E-osztály padlólemezére épül. Csak a 43 jelű, sorhatos turbós belépőmodell hátsókerék-hajtású, az 53 és a 63 AMG-k mind összkerekesek.

Tesztautónk még Sifi szülötte, de a sindelfingeni gyártás kifutása után az összeszerelést átveszi a 2023 második felétől a Saab kabriók, a Porsche Boxster majd a Cayman gyártásáról ismert Valmet finnországi üzeme.

Ebben az autóban a hibridhajtás a legérdekesebb. Kezdjük az elektromos oldallal, mert az az új! Bruttó 6,1 kilowattórás a rendkívül intenzív visszatöltésre és kisütésre alkalmas lítiumion akkumulátor. Súlya a hűtéssel együtt 89 kg, ami könnyűnek számít.

A nagyfeszültségű akkumulátor 70 kilowattos tartós teljesítményt tud leadni, de 10 másodpercig 150 kW is kivehető belőle, hogy ez a kapacitás ne korlátozza a hajtó villanymotor csúcsteljesítményét. Ilyen terhelésnél elengedhetetlen a folyadékhűtés, a könnyűfémötvözet házba foglalt 560 akkucella megóvásában 14 liternyi nem vezető hűtőközeg segít.

12 (vagy más, szintén Mercedes-forrás alapján 13) kilométer a WLTP-szerinti elektromos hatótáv, így a Vezess történetében emlékeim szerint ez az első konnektoros hibrid a plug-in Toyota Prius-ok óta, amely nem kaphat zöld rendszámot a 25 kilométeres határ miatt.

3,7 kW-os a váltakozó áramú töltő. Ez elég karcsúnak hat, pláne attól a márkától, amely egyenáramú gyorstöltést kínál egy konnektoros dízel hibridhez, de ehhez az akkukapacitáshoz és a rekuperáció intenzitása miatt elég. Gázelvételkor 86-87 kW-os visszatöltést sokszor látni a műszerfalon, a maximum 100 kW a gyári adatok szerint.

M177 DE40AL a motorkód, amiből az M a benzines, a 177 motortípus, a DE a közvetlen befecskendezés (Direkteinspritzung), a 40 deciliterben kifejezett lökettérfogat, az A a turbófeltöltés (Abgasturbolader), az L a töltőlevegő-hűtés (Ladeluftkühlung) jele. A részterheléses hengerkiiktatás nincs külön feltüntetve, de a motor ezt is tudja.

3982 köbcentis a nyolchengeres, 32 szelepes, közvetlen befecskendezéses benzines. A két turbófeltöltő a 90 fokot bezáró hengersorok közötti pokoli forróságban dolgozik, ezzel az elrendezéssel gyorsabb a gázreakció. A kenőanyagok nélkül csupán 209 kilós, könnyűfém forgatttyúsházú és hengerfejű motort 14 lóerős, szíjhajtású önindító-generátor kelti életre, így a teljes hibrid autóban a motorhoz van egy lágy hibrid rendszer is.

470 kW, 639 lóerő a biturbó nyolchengeres csúcsteljesítménye, 150 kilowattos a villamos gép. Ezt a 204 lóerőt itt hozzá lehet adni a benzineshez, így 843 lóerő a hajtásrendszer csúcsteljesítménye. A nyomatékmaximum az áttételektől függően legalább 1010 Nm, de akár 1470 Nm is lehet.

Ezekkel a számokkal nem meglepő a 10 másodpercen belül gyorsulás 200-ra, amiből állórajttal 2,9 mp telik el 100 km/óráig. A tesztautó TGV rendszámához illik a 316 km/órás végsebesség. Csak a villanymotorral 11 mp alatt érjük el a 100-at és 130 km/óra fölé gyorsítva indul be a nyolchengeres.

Ebben a vezető és csomag nélkül 2305 kilóról induló konnektoros hibridben a hátsó tengelybe épített elektromos hajtásegységben van a villanymotor, hozzá a kétfokozatú automatikus sebességváltó és az önzáró differenciálmű, ami fontos egy drift üzemmódot is nyújtó sportlimuzinban. Az autó villanymotorral is tudja hajtani mind a négy kerekét, tehát a kardántengely nemcsak a V8 erejét viszi hátra, de a hátsó kerekek közötti villanymotor forgatónyomatékét képes az első kerekeknek is átadni.

A benzineshez kapcsolódó automatikus, hidrodinamikus nyomatékváltós sebességváltó 9 fokozatú. A hátsó sebességváltó valahol 140 km/óra örül vált a két fokozat között, ahol a hajtó villanymotor eléri percenként 13 500-as maximális fordulatszámát. A váltásnak köszönhetően nagy sebességnél is be tud szállni a gyorsításba.

Alapáron jár a többkamrás légrugózás, az összkerékkormányzás és az adaptív lengéscsillapítás, amivel ezredmásodpercek alatt módosul a lengéscsillapítás keménysége. Bár a hibridrendszerrel az autó nagyjából 240 kilóval még nehezebb lett, a futómű dolgát megkönnyít a hátulra pakolt elektromos komponensekkel az enyhe orrnehézségből 49:51-re billentett súlyeloszlás az első és a hátsó kerekek között.