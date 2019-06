Baromi menő lett volna, ha elkészítik alumíniumból és karbonból az AMG GT négyajtós változatát, transaxle elrendezéssel (tudják, váltó a hátsó tengelynél), de nem tették. Csalóka így a GT név, de engedjük meg az AMG-nek, hogy bebizonyítsák, méltó lett rá. Fogták azt a platformot, amit az E-osztály és a CLS is használ, aztán minden irányba szétvágták, hogy szélesebb és hosszabb lehessen a GT 4 door.

Rengeteg merevítést kapott a GT 4 door, kereszttartókat szereltek be és még a futómű bekötési pontjait is átszerkesztették Affalterbachban. Hiába van itt-ott karbon meg néhány alumíniumelem, a súlya így is elhagyta a két tonnát. Annyira átdolgozták az alapokat, hogy már joggal nevezhetik a kétajtós GT-k és a Project One után az AMG harmadik önálló modelljének.

Saját fejlesztésük mindkét motor, amik valamivel szelídebb Mercedesekben is előfordulnak. A háromliteres sorhatoson turbó és elektromos kompresszor figyel, amit 48 voltos rendszerrel fejeltek meg. A GT 43-as 367 lóerős, a GT 53 pedig 435 ló. Szintén az AMG műve a 4 literes, nyolchengeres, mely hot V elrendezésű. Tehát a két, meglehetősen nagyra nőtt csiga a hengersorok között kapott helyet, így kisebb a reakcióidejük is, cserébe iszonyatos hőséget kell kibírniuk.

Kilencfokozatú az AMG Speedshift váltó, a többtárcsás, nedves kuplungos fajtából. A 4matic+ összkerékhajtás pedig képes a teljes nyomatékot a hátsó tengelyre küldeni. Drift módban égethetjük a gumit, amíg tart a táltosbenzin. Az összkerék-kormányzás 100-ig az elsőkkel ellentétesen fordítja a kerekeket, nagyobb tempónál pedig megegyező irányba, így növelve a stabilitást. Ha ez eddig nem lett volna elég, akkor van elektronikusan vezérelt önzáró differenciálmű is a GT 4 door alatt.