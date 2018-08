35,4 millió forintról kezdődik a BMW M5-ös és meglepő módon már alapáron is egészen gazdag a felszereltsége. Az adaptív futómű, az okosabbik LED-es fényszóró és egy nagy rakás asszisztens is jár hozzá. Bőrbe varrják a sportüléseket, a klíma négyzónás és a szélesképernyős navigáció is az M5 természetes tartozéka, akárcsak a szélvédőre vetítő kijelző vagy a Harman Kardon hifi. Még a klasszikus Marina Bay kék metál fényezésért sem kérnek egy árva fillért sem.

Hogyan hízhatott mégis 49,4 millió forintig a tesztautó árcédulája? A 20 colos alufelik kapásból 709 ezerrel dobják meg a végösszeget, aztán jöhet a fehér, Merino bőrkárpit az eddiginél is sportosabb ülésekkel együtt 2,5 millióért. Bő félmillióért ikeszelhető az M sportkipufogó, 675 ezerért éjjellátó kamera, 405-ért – persze ezer – ott a karbon motorburkolat, aminek szükségessége erősen véleményes. Ahogyan a plusz 25 lóerőt meg némi díszítést kínáló Competition csomag is több mint 3 millióért. A tényleg csodás hangú Bowers & Wilkins hangrendszer 1,2 milliós tétel, a méltatlanul ódon hátsó képernyők 777 ezerbe kerülnek. Hát, így mérhetünk végső csapást komplett malacpersely kolóniákra.