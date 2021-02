Aki emlékszik még dr. Wendelin Wiedking egykori Porsche-vezérre, annak az 50 millió eurós végkielégítéssel járó (ezt is érdemes átszámolni forintba) csúnya bukása mellett a topmenedzser daliás termete is beugorhat. A 194 centi körüli egykori ceo ahányszor fotózó újságírót látott a Panamera 2009-es premierturnéja bármelyik állomásán, azonnal bepattant hátra. Széttárta kezét, lábát, tessék, ez egy valódi Porsche az S-osztályos Mercedes kényelmével. Még én is elférek, pedig egyetemistaként kosaraztam. Annak idején szétszedték őt a márka hardcore rajongói a Cayenne és a Panamera piacra dobásáért, ma már tudjuk, hogy dicstelen kirúgása ellenére ő mentette meg, és emelte sosem látott pénzügyi magasságba a Porschét.

Miután magunkra csuktuk az adott esetben szervómotorok segítségével záródó ajtót, kezdjük mi is hátul: ennél nagyobb láb- és fejtérre felnőtt utasoknak nincs szükségük. A legnagyobb tánctér, ami sportkocsiban ma létezik, tízen éve nem képes senki hasonlóra. Az Aston Martin Rapide stílusosabb ugyan, de merő szenvedés hátra bepréselődni, az FF-ként induló Ferrari GTC4 Lussóról pedig hiányzik plusz két ajtó, a Maserati Quattroporte szedán, mások a riválisai. Hatalmas kezelőpanellel lehet játszadozni a két hátsó kagylóülés között, innen is irányítható a négyzónás klíma, a music center, és persze mozgathatók a fotelek, de még a navi is beállítható.

Természetesen elöl még jobb, a sofőrülést igazi márkaklasszikus elemek veszik körbe. A bal oldali gyújtáskapcsoló, középen a teljesen digitális központi műszerfal öt kerek kijelzőre oszlik, középen a fordulatszámmérővel. Ami ebben az autóban olykor haladás közben is nullát mutat, jó a tipp, amikor kizárólag a villanymotor mozgatja az óriást.

Csodásan illik a csokibelső a külső kék fényezéshez, nyilvánvalóan más szintű anyagokkal és összeszerelési minőséggel kényeztet a Panamera, mint az egyre inkább riválisává váló Model S puritán, és az árához képest elszomorító színvonalú Model S (vagy bármilyen Tesla) enteriőrje. Itt precízek az illesztések, finom a bőr, még a tetőkárpit is puha tapintású. Némi plusz pénzért Porsche-logók kerültek a fokozatválasztótól a könyöklőig több helyre.