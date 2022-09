Induljunk el hátulról és gyorsan lépjünk túl az alapáron motorosan nyíló csomagtér ajtón és a viszonylag szerény, 440 literes csomagtartón, mert az utastér úgyis érdekesebb. És ebben az esetben a hátsó sor is, mivel az M8 Gran Coupé nem csak az első két ülésről szól, legalábbis megvan a lehetőség, hogy többen is utazzanak benne. Szám szerint öten, ebből hátul hárman, ahol a két szélső ülhet normális, formázott, mélyre engedett sportos ülésekben. Aki középre kerül, fel kell ülnie egy sík kiemelkedésre és lába közé kell vegye a középkonzolt, az ugyanis minden 8-as Gran Coupéban szerepel. Nem kényelmes és fölösleges is, de a lehetőség adott, van biztonsági öv.

Olyan alap felszereltségek kerülnek az M8-ba, mint a teljes hátsó függöny csomag, gombnyomásra húzódnak fel és le az oldal, illetve a hátsó ablakon. A klímaszabályzás négyzónás, vagyis hátul külön kettő szerepel, és a szélső ülések fűthetőek. A lábtér tisztességes, limuzinos, mint egy nyújtott 7-esben, a hátul ülőknek pedig a kilátása sem rossz, nagyok az ablakok és világos is van, de a figyelmet úgyis elveszi a két első ülés teljes karbonszálas műanyag hátsó borítása.

Ezek a kagylóülések még az M8-hoz is felárasa, 1,5 millió forint a pár, és azoknak ajánlott, akik rendesen ki is használnák az M8 képességeit. Már csak azért is, mert ezek az ülések nem kényelmesek, funkcionálisak, mint egy versenyülés. Kőkemény és a ki- beszállás és nehézkes a magas combtámasz miatt. Elmondhatatlanul jó tartásúak, versenyautósan feszesek, ha szélesebbre nőttem volna, biztosan nem ezt mondanám, mert most olyan, mintha rám öntötték volna, egy centit sem mozgok benne, ez menet közben hatalmas érték lesz. Csak az a pukli a lábaim között, na, az nem kéne oda.

M-es sportkormányt kap, rajta két kapcsoló vöröslik M1 és M2 feliratokkal. Ezekre programozhatóak a saját beállításaink, azután egy gombnyomásra azonnal a kedvünkre állítható az M8 karakterisztikája. Egyedi a váltó kar, csak az M-es modellek kapják ezt, dombornyomott és bőrözött, jólesően igényes darab, és a kiosztása sem megszokott, olyan, mint a korábbi szekvenciális váltóké, pedig már ez is a sima 8-as ZF-et irányítja.

10,25 colos az új multimédiás fejegység, amin még mindig a 7-es iDrive fut, és ez nem hátrány. A rendszer jól kezelhető, akik nem BMW-khez szoktak, azok is hamar megtalálják benne a logikát. A hozzá tartozó Bowers & Wilkins hifi rendszer hangzása fenomenális, de 1,5 millióért ennél nem is várunk el kevesebbet. Ehhez már járnak a világító hangszórók is, mert miért ne? A hangulat világítással együtt fergeteges a belső, de a világos kárpitozás ennek a modellnek is sokkal jobban áll.