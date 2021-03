“Kismotoros” Flying Spurt kaptunk most, ami ebben az esetben sem jelent komoly downsizingot. A W12-es alatt belépőmodellként most a V8-as szerepel. A 4,0 literes nyolchengeres ismerős lehet a Porsche Panamerából és az Audi A8-ból is, vagy épp a Lamborghini Urusból, ahogy a padlólemez is. A Volkswagen csoport moduláris MSB padlójára épül, vagyis a technika java része egészen ismerős, a hangolás mégis nagyon más. Kimondottan érdekes, hogy aki jelenleg Flying Spurt venne, az itt Európában nem tudja W12-essel, csak a V8-assal. Erről nem a szabályozások tehetnek, a W12-es gyártáskapacitása nem elég ahhoz, hogy a globális piacot lefedjék, így W12-est most egy darabig csak Amerika kap. Rendelni lehet, de év vége előtt biztosan nem kezdik el legyártani, vagyis most a V8 az elérhető modell.

550 lóerő és 770 Nm nyomaték már valószínűleg mindenre elég. A hengerszám lényegében a presztízs kérdése, ami könnyedén megérthető egy ilyen autónál. Pedig a 4,0 literes V8-as is komoly gép a Bentley orrában. Igaz, hogy a hangja hajszálnyit karcosabb a W12-esnél, ebben viszont jelentős élményfaktor is lehet. Én kimondottan élveztem a halk szeletelő hangot a géptető alól. Turbóit a hengersorok közé építették a minél hatékonyabb töltés érdekében. Így minimalizálták a friss levegő útjának hosszát, mire eljut a hengerekig, ezzel a gázreakciót és főként a nyomaték leadást tudták hatékonyabbá tenni. Már 2000-es fordulatszámnál teljesíti a 770 Nm nyomatékot, ami bődületesen jó érték.

Hengerlekapcsolással tették hatékonnyá a mérnökök. Képes négy hengernél deaktiválni a befecskendezést és a gyújtást is, 250 Nm-es nyomatékleadásig csak négy henger dolgozik, így akár viszonylag korrekt, 15 liter alatti fogyasztás is elérhető. Mögé egy nyolcfokozatú, duplakuplungos ZF automata váltót csatolnak. Bár motorja az utolsó csavarig azonos több modellel, a váltó egyedi hangolású, csak a Flying Spurba kerül ezzel a programozással. Elegánsan kúszik, villámgyorsan vált, egy rossz mozdulata nincsen. Ez egy minőségi duplakuplungos váltó, mint egy PDK, teljesen máshogyan működik, mint egy mezei DSG.

Futóművében ugyanazokat a háromkamrás légrugókat alkalmazták, mint a Porsche Panamera esetében. Itt a hangolás sokkal lágyabb, hajózósabb, olyan méltósággal lépte át a legélesebb fekvőrendőrt is, hogy hirtelen kicsúszott a számon egy Oh! Pardon. Ezt csinálja normál, pontosabban Bentley üzemmódban, mert itt ez az alap. Egy Bentley nem viselkedik normálisan, csak Bentley ként. Sportban érezhetően keményedik a futómű, kellemetlen rázásba kezd a hazai utakon, de van egy lágyabb üzemmód is, nekem az már túl hajózós. Úgy a tökéletes, ahogy szerintük az, és ebben az esetben ez tényleg igaz.