Hiába a BMW fennhatóság, azért van saját technika is a Rolls-ban, pl. a padlólemez. Az új Phantom után a Cullinan a második modell, ami megkapta az alumínium platformot, és ezzel sikerült könnyíteni a saját tömegen. Hogy mennyi lett volna enélkül, arról nincs adat, mindenesetre a 2660 kilogramm így sem igazán fogyókúrás adat, és ezt néha érezni is rajta. Szerencsére nem a menetteljesítményen, a 5,2 másodperces százas sprintidő több, mint kielégítő.

A 6,75 literes, biturbó V12-es motor már az alap 571 lóerővel és 850 Nm nyomatékkal sem volt lusta, de a Black Badge plusz 29 lóerőt és 50 Nm nyomatékot kapott (600 LE, 900 Nm) ajándékba. Felár nélkül jár hozzá egy új és hangosabb kipufogórendszer is, bár itt ne gondoljunk hátborzongatóan üvöltő V12-es ricsajra. Ha belülről ennél halkabb lenne, már villanyautó lenne. Attól pedig nagyon messze van, mert a Cullinan még csak a hibridesítésről sem hallott, nem törődik ilyen apróságokkal. A 16,6 literes átlagfogyasztás ennek fényében még elfogadhatónak tűnik, bár félő, hogy ez sem tartható könnyedén.

A fekete jelvényes Cullinan futóműve is „sportosabb” mint az alapmodellé, de továbbra is a komforton van a hangsúly. Megmaradt a kapcsolható off road mód, de az autó tereptudását most nem teszteltük, ahogyan valószínűleg a vásárlók többsége sem fogja.

Az egyetlen összkerékhajtással szerelt Rolls finoman adja le erejét a navigáció adatait is figyelő nyolcfokozatú automata váltón keresztül, amin most először kapcsolható sport mód is helyett kapott – a LOW gomb megnyomásával aktiválhatjuk. Ezzel kicsit morcosabbá válik a motor, de itt leginkább a magasabb fordulatszám miatt érezhető, nem az érzékenyebb gázreakció.