Világelső technológiákkal, példátlan kényelmi szolgáltatásokkal debütál a megújuló Rolls-Royce Ghost.

Tíz évvel az első modern Ghost bevezetése után itt a második generáció, amely hiába néz ki ugyanúgy, mint elődje, vadonatúj konstrukció: csak az esernyőket, valamint Emily-t, a márka szárnyas orrdísz-múzsáját vették át a korábbi modellből.

Az alapokat a Phantom és Cullinan esetében már alkalmazott alumínium térváz megfelelően módosított változata adja. A modelltől elvárt vezetési élmény érdekében a 6,75 literes V12-es motort teljes egészében a messze előre tolt első tengely mögé építették be, így a két tengelyt azonos tömeg terheli. Az új platform miatt a modell az eddiginél is hosszabb, 5546 mm-es (+89 mm), szélessége három centiméterrel nőtt (1978 mm). A tűzfal és a padló kialakításán is sokat módosítottak.