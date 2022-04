Az ajtókat kinyitva folytatjuk utunkat a sötét birodalmában, szinte minden fekete az utastérben, ráadásul ilyenkor még a képernyők is alszanak, így a műszerfalon sincs mit látni. Pedig kijelzőből bőven kijutott a Taycannak, négy is van benne. A műszeregység mellett van egy a fedélzeti rendszereknek, alatta egy a szellőzés vezérlésének, míg felárért juthat egy kijelző az utas elé is. Ezek ellentételezéseként egy analóg stopperóra trónol a műszerfal tetején, amely a GTS-hez alapáron járó Sport Chrono csomag része.

Hatalmas, 16,8 hüvelykes a vezető képernyője, szabadon áll és hajlított. Elég menő. Természetesen sokféleképpen konfigurálható, így láthatunk klasszikus kerek kijelzőket is, de kitehetjük a navigáció képét középre, ilyenkor oldalra kerülnek az „órák”. A képernyők kiváló, kontrasztos képet mutatnak, a tolatókamera képe tűélesen jelenik meg, a grafikák viszont alapvetően egyszerűek, a Mercedes és BMW modelljeiben sokkal több a fantázia, itt viszont az egyszerűség uralkodik. Menürendszere logikusan épül fel, gyorsan tanulható, könnyen el lehet igazodni benne.

Alapesetben szálcsiszolt alumínium díszítőelemek kerülnek a Taycan GTS-be, amelyeket – kell mondani? – természetesen feketére eloxálnak. Ugyanakkor a kormánykerék díszítése, a középkonzol oldalsó díszítőelemei és az ajtók egyes felületei opciósan lecserélhetők, a színük marad fekete, de karbonból készülhetnek az elemek.

Némi szín azért kerül a GTS-be, mert a műszerfalon, az ajtókárpitokon, a kormányon és az üléseken található kontrasztos varráshoz, hímzéshez választható piros vagy krémszín.

Leginkább az összeszerelés minősége lenyűgöző a Taycanban, nagyon precíz. Egyes műanyagok talán olcsónak hathatnak elsőre egy Porschében, de ez csak az üléseket borító remek bőr és a tetőn, valamint a kormányon használt kiváló Alcantara miatt tűnhet így.

Alapfelszereltségként jár a Taycan GTS-hez a sportülés, amelyben ugyan nem ülünk olyan mélyen, mint egy Boxsterben vagy 911-ben, de bármelyik szedánhoz képest eléggé alacsonyan. A 18 irányba elektromosan állítható ülés ránézésre is remek, és olyan is. A kényelem mellé az oldaltartására sem lehet panasz, nagyon jól fogja a testet. Kormánya szinte merőlegesen áll az aszfaltra és elég hosszan kihúzható. A sportos üléshelyzet tehát adott.

Bár egy elég tágas autóról beszélünk, az érzés passzentos, ami főként annak köszönhető, hogy a középkonzol igen határozottan vágja ketté a teret, elválasztva a vezetőt a jobb1-ben ülőtől. Magam mögé (178 cm) beülve, kellően nagy hely jut hátul is. A lábaknál a hagyományos Taycan esetében is így volt ez, de ott a tető lejtése és a keskeny ablakok miatt bunkerszerű volt az érzés. Itt viszont bőséges a fejtér is, hiszen a Sport Turismóban 4,5 centivel magasabban fut a tető.

Hasonló a helyzet a csomagtartó esetén is, nemcsak nagyobb (407 vs. 446 liter) a Sport Turismóban a hely, de a szélvédővel együtt nyíló ötödik ajtóval, pakolni is egyszerűbb. A Sport Turismo használója bátran vásárolhat lapra szerelt bútort is, mert a hátsó ülések ledönthetők és akár 1,2 köbméteres helyre is lehet pakolni. Ki mondta, hogy egy Porsche nem lehet praktikus. Természetesen megmaradt az autó orrában kialakított kisebb rekesz is, ami pont ideális a töltőkábelek számára. Érdekesség, hogy ez nem nyitható ki kívülről, hanem a szellőzést is vezérlő képernyőről oldható a zár.

Ugyanerről a képernyőről vezérelhetjük a Sport Turismo másik újdonságát, a változtatható fényáteresztésű üvegtetőt is. Négy fokozatban szabályozhatjuk a szegmensek aktiválásával, a mattól a szinte áttetszőig az üveg sötétítését.