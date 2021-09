Nem hiszem, hogy bárkit meglep, hogy a Taycan belseje mennyire bunkerszerűen masszívra épített hely. Az anyagok, kidolgozás, dizájn, mind elsőrangú, és a modern beltérben megtartottak olyan klasszikus megoldásokat is, mint a kormány bal oldalára elhelyezett motorindító gomb. Ami itt a rendszert kelti életre, nem a villanymotorokat.

A váltó gombja, ami itt legfeljebb irányváltónak nevezhető – mert ugyan van egy kétfokozatú váltó is az autóban, de annak a működésébe nem igazán tudunk beleszólni – a kormány jobb oldalán található leffentyű csupán. Sokat nem is kell vele bíbelődni, D-be kell billenteni és menni. Mivel így a középkonzolon rengeteg hely szabadult fel, oda is irgalmatlan méretű érintésérzékeny kijelző került, mint majdnem minden létező felületre. A kormány mögött 16,8 colos monitor néz szembe a vezetővel, tőle jobbra jön egy 10,9 colos, majd lejjebb egy 8,4 colos, amin a klíma beállításait lehet elvégezni és még finom bizsergéssel visszajelzést is ad, ha sikerül megnyomni, beállítani valamit. Itt még nincs vége a felsorolásnak, mert az utas elé is lehet kérni kijelzőt, illetve a hátsó sornak is jut egy.

A kombiság előnyei a hátsó sortól érezhetők, az itt utazók plusz 4,5 centi fejtérnek örülhetnek, illetve a csomagtartó is nőtt, és a nagyra nyíló ajtón keresztül pakolni is könnyebb bele. Méretre 446 literes, ez 39 literrel több, mint a mezei Taycan csomagtere, az ülések háttámlájának lehajtása után pedig 1212 liternyi, sík padlójú teret lehet belakni. Aki még többre vágyik, annak ott a tetőcsomagtartó, de további 84 liternyi raktér az autó elejében is akad, bár ide inkább a töltőkábelt érdemes behajtogatni.