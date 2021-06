Igyekszik minden gyártó a lehető legszebb jövőt ígérni a világnak, ha már a villanyautó az első olyan kézzel fogható dolog, ami javíthat legalább az életkörülményeinken, persze a Földet még ezek sem fogják megmenteni. Azért jó hír, hogy a terjedésükkel legalább a nagyobb forgalmú városokban szívhatunk majd egyre tisztább levegőt, és ehhez a Kia is nagyban hozzájárul. Magyarországon a legjobban, hiszen az e-Niro tavaly piacvezető volt a villanyautók között úgy, hogy eredetileg nem is annak készült, az EV6 viszont igen. Ez a Kia jövője, meg is néztük közelről!

Egészen új formatervvel érkezett az EV6, majdnem 1,9 méter széles és több mint 4,6 méter hosszú

2025-ig 11 elektromos modellt fog bemutatni a Kia és szeretnék elérni a félmillió eladott elektromos modellt. Ezek nagy vágyak, de messze nem annyira túlzó, minthogy csak elektromos autót fognak eladni, vagy hogy befejezik a belsőégésű motorok fejlesztését. Egyáltalán nem tűnik vállalhatatlannak, amit a Kia ígér és ehhez egyre közelebb is lépnek, az EV6-tal elindult az új korszak egy új, csak elektromos modelleknek szánt platformmal.

Kicsit ijesztő látni, hogy a hatékonynak és környezetünket javítónak szánt elektromos autók mennyire nagyok. Az EV6 is 4680 milliméter hosszú, 1880 széles és 1550 milliméter magas, de még a tengelytávja is 2,9 méter. 19-20-21 colos felnikkel szerelik és a középső méret is úgy tűnik, nem tölti ki a neki szánt helyet. Ez egy nagy autó, nem az a városi cirkáló, amire gondolnánk és a kisautónak tűnő Ioniq 5 is pontosan erreaz E-GMP platformra épül, vagyis az is egy elég nagy autó lesz. Az akkumulátort tenni kell valahová, ami helyet foglal, de ennyivel az EV6 már legalább hatótávot is ad, nem csak a helyet foglalja.

Többféle hajtáslánccal rendelhető már hazánkban is. Csak hátsó, vagy kétmotoros összkerékhajtású kivitelben, alap, Plus, GT-Line és GT kivitelben, minden esetben egyre sportosabb jellemzőkkel és menetdinamikával. 58, vagy 77 kWh-s akkumulátor kerülhet a padlólemezbe attól függően, milyen motorral és felszereltséggel kérjük az EV6-ot. A kisebbik akksi jár a 170 lóerős egymotoros és a 235 lóerős kétmotoros verzióhoz 400 és 380 kilométeres hatótáv értékekkel. 228 lóerős csak hátsó motorral, 325 lóerős kétmotoros kivitelben és az 585 lóerős és 7610 Nm nyomatékú GT felszereltségben pedig már a nagyobb akkumulátor szerepel 510, 490 és 400 kilométeres hatótávértékekkel.

Mivel az EV6 karakterében is visel valami sportosságot és ott a GT felszereltségű brutális teljesítményű sportváltozat, a vezethetőségén is fontos szempont volt. Nem alkalmaztak légrugókat, de az acélrugós felfüggesztés aktív lengéscsillapítóit úgy hangolták, hogy gyorsításkor se emelgesse a tömpe orrát, padlógázas rajtnál is legyen tökéletesen vízszintes az autó. A 800 voltos elektromos rendszer töltése a a magasabb kategóriákban is elismert lehetne. Az Ionity töltővvel például a kisebb akkumulátoros verzió 10-80%-ra 10 perc alatt tölthető fel így, ilyenkor a rendszer közvetlenül az akkumulátorba küldi az energiát. Az akkumulátor mérete és teljesítménye miatt külön vízshűtő körrel rendelkezik, melynek temperálására a légkondicionálót is tudja használni.

400 voltos töltőről az autó hátsó villanymotorjainak áramátalakítóján keresztül megy a töltés az akkumulátorba DC-ről akár 125 kW-tal, AC-ról viszont 11 kW-tal. Emellett az EV6 is tud tölteni akár másik villanyautót is 3,6 kW-tal, de el tud látni árammal házat, vagy egy kirándulás alkalmával amilyen eszközt éppen szeretnénk használni. Egészen 30%-os töltöttségi szintig szívhatjuk le az akksiját, onnantól viszont tartalékolni fog, hogy eljussunk a következő töltőig. Vagy az azt követőhöz, ha foglalt lenne.

Formaterve merész, mögötte viszont egy egészen józan autót ismerhetünk meg. Miután az EV6 villanyautónak készült, elöl is van csomagtartója. Ez a hajtásról függően 20, vagy 52 literes lehet, a töltőkábel mindenképp belefér. A hátsó csomagtartóval együtt akár 542 literes rakteret is adhat, ami több, mint például a Mustang Mach-E-é összesen. Padló alatti rekesz is jár hátra, valamint elektromos csomagtér nyitás.

Ez az autó még egyelőszériás példány, mely járja a környező országokat a bemutató rendezvények sztárjaként, így egyelőre mi is csak egy gyors randevút tarthattunk vele. Ez is elég volt arra, hogy beleüljünk és megtapogassuk az utasterét, amiben már nincsen állati eredetű bőr. Vegán és újrahasznosított műanyagból készült bőrhatású kárpitot használnak, az ülésekhez például egyenként 110 petpalackot használnak fel, és a végeredmény egészen kielégítő, észre sem vennénk a turpisságot.

Nagyon letisztult a beltér, először is feltűnő, hogy a teljes padló sík. Ezáltal nincsenek bemélyedések és alagutak, amik útban lehetnének a lábaknak hátul, de az első ülések alá is nehezen fér be az utasok lábfeje, a padló kicsit magasnak tűnik. Fejtérből nincs kevés, de feltűnően széltében tágas az EV6, így például elöl kialakíthattak egy jókora pultot a két ülés között. Erre került a tekerős váltókapcsoló, az indítógomb és még néhány apróság, előtte pedig a légüres tér néhány megformázott rekesszel a padlón.

Két 12,3 colos kijelző figyel a sofőr felé a műszerfal tetejéről. A rendszer kezelőfelülete letisztultnak tűnik és mindenképp elegáns grafikájúnak, egészen más, mint a jelenlegi Kiáké. Nagy méretű head-up display is segíti a sofőrt a vezetésben, erre minden információt ki tud tenni, amire szüksége van. A Mercedeshez hasonlóan képes kiterjeszteni az információkat és igazítani a sávokhoz, előttünk haladó autókhoz, aktívan mutatja, merre kell haladnunk, mekkora távolságot hagyjuk magunk előtt. Kormánya szépen formázott, a két küllő között már a Kia új tipográfiájával írt márkajelét láthatjuk magunk előtt, ahogy az autón kívül is.

Ez a példány még egy előszériás modell, az EV6 gyártása ugyanis még nem kezdődött el. Júliusban kezdik a gyártást és az első adagból Magyarország 120-130 darab autót fog kapni. Ebből 20-30 már idén, az év második felében megérkezik, így annak az 50 vásárlónak legalább a fele meg is kapja az autóját, akik az előfoglalás során regisztráltak. Annyira kapós volt a modell és a lehetőség, hogy 24 órán belül lefoglalták mind az 50 EV6-ot.

Hazai árával a kedvezőbb nagyteljesítményű villanyautók közé tartozik. 16,49 millió forintos belépőárral 400 kilométeres hatótávot és 170 lóerős villanymotort kaphatunk a hátsó tengelyen. A következő szint a 228 lóerős hátsókerekes, vagy 235 lóerős összkerekes 17,49 millió forintos indulóárral, a 325 lóerős összkerékhajtású verzió kezdőára pedig 18,79 millió forint. A csúcsváltozatot jelentő GT a maga 585 lóerős és 760 Nm nyomatékú teljesítményével és 3,5 másodperces, sportautókat megszorongató gyorsulásával 24,49 millió forintnál startol.

Hatótáv tekintetében a Kia eddig is jól bizonyított az e-Niróval, így kíváncsian várjuk, hogy a leghatékonyabb EV6 képes lesz-e az 510 kilométeres hatótávolságra hagyományos körülmények között. Legkorábban év végén vezethetjük majd, de amint lehet, beszámolunk a részletekről!