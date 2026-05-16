46 traktor és erőgép sorakozott fel nemrég Csongrádon, a Bársony István Mezőgazdasági Technikum mellett. A végzős hallgatók így búcsúztatták középiskolás éveiket május 9-én, szombaton.

A részt vevő traktorok a Városházához gurultak, ahol az érdeklődőknek lehetőségük nyílt megcsodálni a különféle gyártmányokat. A felvonulást stílusosan a legidősebb, Deutz D25-ös traktor vezette, amelyet 1955-ben gyártottak. Rögtön mögötte egy Rába 300-as volt látható, amely eredetileg 1985-ben az OMÉK-on mutatkozott be. Ez a traktor a Rába Steiger család csúcsmodelljének számított, hajtásáról 300 lóerős Rába D11 TL dízelmotor gondoskodott. Ez a traktor a ’80-as években a magyar mezőgazdaság egyik legerősebb hazai gyártású traktorának számított.

Felfedezhető volt még a vonulásban az MTZ 82 az a traktor, ami lényegében az egykori KGST-piac túlélője. Leginkább megbízhatóságáról és strapabíróságáról volt híres. A vékony első kerekek, a szögletes fülke és a jellegzetes dízelhang együtt adják azt a nyers, puritán karaktert, ami miatt az MTZ máig a magyar gazdaságok egyik leggyakoribb munkagépe. Nem szép, de elpusztíthatatlan.

Érdemes még említést tenni a Zetor Crystal-ról, a cseh traktoripar egyik legszebb darabjáról, amely a teljesítményt és a megjelenést is komolyan veszi. Ez már egy másik liga: a piros-fekete kasztni, a markáns motorháztető és a tágas fülke egyszerre sugároz erőt és eleganciát. A Crystal több mint egy elnyűhetetlen traktor, hiszen ennek már stílusa is van.

Aki azt gondolja, hogy könnyű egy ilyen felvonulást megszervezni, azt ki kell ábrándítanunk. A Szentes TV összeállítása szerint ugyanis a felvonulást több mint egy hónapos szervezés előzte meg.

A térségben legközelebb Szentesen, augusztus 22-én lesz traktoros felvonulás.