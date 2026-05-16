A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest XI. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkoló autók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását.

Kamerás rollereket és autókat elsőként az V. kerület (Belváros-Lipótváros) kezdett el használni. Hogyan működik ez a technológia? A rendszer az úgynevezett Automatic Number Plate Recognition (ANPR) elven működik: a járműre vagy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ANPR‑kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkoló autók rendszámait. A nagy sebességű, infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal.

Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat, és jelzi, hol szükséges a helyszíni intézkedés.

“Az élő munkaerő a legdrágább, ha úgy tetszik. Egyre nehezebben találunk munkaerőt. A nyáron tervezzük, hogy elindítjuk a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák” – hangsúlyozta a Lindmayer Bence, az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. vezetője.

Hozzátette: az ANPR-rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkolóőrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket. Illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.